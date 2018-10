“NASA: Putovanje u svet budućnosti“ na Discovery kanalu

Discovery kanal je u okviru programske celine Nedelja svemira, svojim fanovima pripremio posebno iznenađenje. Naime, reč je o programima posvećenim svemiru, mnoštvu zanimljivih informacija i zabavnih kvizova koje mogu ispratiti na sajtu ondiscovery.info

Discovery kanal takođe najavljuje dokumentarni film NASA: Putovanje u svet budućnosti koji je na programu u nedelju, 14. oktobra u 21:00.

Ljudska bića, više nego ijednu drugu vrstu, pokreće neiscrpna radoznalost i izvanredna težnja da preispituju svet oko sebe. Reč je o potrebi da znamo nešto više, koja leži u našim genima, dok tragamo za odgovorima na neka od fundamentalnih pitanja: Odakle dolazimo? Da li smo sami? Šta će biti sa nama?

Agencija NASA proslavlja svoj 60. rođendan, a Discovery kanal nam još jednom predstavlja slavne trenutke ove istorijske institucije koja nas je odvela na Mesec, Mars, spoljnu ivicu solarnog sistema i još dalje. Osim velikih dostignuća u svemiru, dokumentarac NASA: Putovanje u svet budućnosti prikazuje i manje poznatu oblast kojom se agencija bavi kao i ključnu ulogu koju NASA ima u praćenju zdravlja naše planete. Koliko god daleko agencija NASA putovala, njene aktivnosti su uvek bile usmerena na Zemlju – prateći naša mora i nebo, naše pustinje i ledene površine – u konstantnom izazovu da zaštiti planetu.

Od režiserke, producentkinje i naratorke Rori Kenedi (Rorry Kenedy), dobitnice Emi nagrade i nominovane za Oskara (za delo „Poslednji dani u Vijetnamu“), dokumentarac NASA: Putovanje u svet budućnosti prikazuje izvanredne načine na koje je NASA promenila ne samo naše viđenje svemira, već i planete Zemlje i nas samih. Ovaj dokumentarni program biće prikazan u nedelju, 14. oktobra, u 21:00 na Discovery kanalu.

Bivši američki predsednik Kenedi najavio je snimak sa Meseca 1961. godine i tako je postavio veliki izazov i u mnogo čemu odredio kurs ove vladine agencije: „Ovo je program od nacionalnog značaja,“ rekao je predsednik tada. „Verujem da je ovo veliki i smeo korak, iz razloga što ne znamo kakvi nas benefiti čekaju.“ Kroz film NASA: Putovanje u svet budućnosti, producentkinja Rori Kenedi se pita: Šta je ostalo od vere u ljudsku genijalnost, velike vizije i težnji bivšeg predsednika Kenedija?

Ovaj dokumentarac se fokusira na period od pre 60 godina i ujedno pruža uvid u budućnost, istražujući velike planove agencije NASA. Rori Kenedi prikazuje situaciju koja se odvija unutar najveće svemirske agencije, uz razgovore sa nekim od najvećih svetskih lidera, naučnika i astronauta. Gledaoci će biti u prilici da pogledaju i intervjue sa Adamom Stelcnerom (Adam Steltzner) koji je predvodio misiju na Mars sa Curiosity roverom i astronautkinjom sa Međunarodne svemirske stanice, Pegi Vitson (Peggy Whitson) koja drži rekord u SAD, sa 665 dana provedenih u svemiru. Film prikazuje napredne svemirske teleskope, prototipe svemirskih letelica i misije za dalje istraživanje solarnog sistema, galaksije i nepoznatih delova svemira. Uprkos težnji da dosegne i ispituje dalje nego ikad, NASA se takođe fokusira i na Zemlju – od praćenja ozonske rupe do globalnih klimatskih promena – sa ciljem da bolje razume prošlost, sadašnjost i budućnost zdravlja naše planete.

Činjenica da je agencija NASA oduvek istraživala i svemir i Zemlju, za neke ljude može biti iznenađujuća. Još 60-ih godina prošlog veka, program Apolo 8 pokazao je da je NASA sposobna da prikaže rezultate misije iz ljudske perspektive. U toj misiji, posada je putovala 380 000 kilometara, 3 dana pre nego što je tamna strana Meseca postala vidljiva, nešto što je za čovečanstvo do tada bilo nedostižno. U filmu NASA: Putovanje u svet budućnosti astronaut sa Apola 8, Džim Lovel (Jim Lovell) opisao je kako je letelica obilazila oko Meseca, sa pogledom na udaljenu planetu Zemlju, do tada neviđenu u celosti, i tada je uvideo da je „Zemlja zaista jedna velika oaza u svemirskom prostranstvu.“

Pokazalo se da, iako su otišli da istraže Mesec, ovi ljudi su zapravo istražili Zemlju. Veliki broj astronauta od Džima Lovela do Skota Kelija (Scott Kelly) vraćali su se na Zemlju ceneći jedinstvenost naše planete, kao i njenu krhkost. Nakon što su proveli godinu dana na Međunarodnoj svemirskoj stanici (najveći objekat u svemiru koji su napravili ljudi, naučna laboratorija teška nešto manje od 500 tona, koja putuje 27 000 kilometara na čas i obilazi oko Zemlje 16 puta dnevno), Keli tvrdi: „Ako smo u stanju da uradimo ovo, mi možemo sve. Samo treba da sanjamo, da sanjamo velike sne, i možemo ih sprovesti u delo.“

Film NASA: Putovanje u svet budućnosti ističe značaj ljudskih ekspedicija u svemiru, ali i izvanrednu ulogu koju su imali teleskopi i roveri, uključujući i Curiosity rover, koji je na Marsu imao zadatak da utvrdi da li je planeta pogodna za život. Istraživači su, iz prethodnih misija, znali da je voda nekada postojala na površini Marsa, a rover je poslat da kopa dublje i da otkrije da li je voda bila slatka ili slana, kisela ili bazna, da li je pogona za upotrebu. „Curiosity je odgovorio na naša pitanja, a odgovor je potvrdan,“ objašnjava Stelcner. „Nekada davno, pre 3 i po milijarde godina, kada je život na Zemlji tek počinjao, Mars je bio nastanjivo okruženje.“

Kako je objasnila Elen Stofan (Ellen Stofan), glavni naučnik agencije NASA u periodu 2013 – 2016, „Kada pogledamo oko nas, kada razumemo planete, kada odemo u svemir, mi se i dalje pitamo kako funkcioniše naša planeta? Činjenica da je Mars nekada bio nastanjiv, kao Zemlja, a da više nije, jasno ukazuje na to kako se planetarna tela menjaju.“

Sada, više nego ikada, NASA koristi svoje izvanredne alate za posmatranje Zemlje iz svemira. Kao što je predsednik Kenedi nekada postavio zadatak za odlazak na Mesec, Rori Kenedi ističe da je sadašnja misija jednako važna – a to je izveštavanje o zdravlju naše planete. Sa preko 19 satelita koji proučavaju našu planetu, sa letelicama i timovima na zemlji, NASA može da vidi svaki deo Zemljinog sistema direktno iz podataka koji su sakupljani godinama i decenijama. Oni predstavljaju jasan globalni pogled na izuzetno komplikovanu planetu.

Od ledenih kapa na Antartiku koje se tope ogromnom brzinom, do izbeljivanja i izumiranja koralnih grebena, prikupljeni podaci su od suštinskog značaja za ljudsku vrstu. Govoreći o izazovima današnjice, NASA je dokumentovala promene na našoj planeti tako da može razjasniti pretnje koje joj predstoje.

NASA: Putovanje u svet budućnosti su režirali i producirali Rori Kenedi, producenti Mark Bejli (Mark Bailey), Kler Taker (Clare Tucker) i Pet Bišeti (Pat Bischetti), napisali Mark Bejli i Don Klesi (Don Kleszy). Za Discovery, producenti su Džon Bardin (Jon Bardin) i Aleksandra Mos (Alexandra Moss) i izvršni producent Džon Hofman (John Hoffman).