Naučna konferencija “Zauvek radoznali – Naukom za budućnost”

Koje su ključne prekretnice u istoriji nauke? Na koji način nauka doprinosi društvu? Koji su motivi za bavljenje naukom? Na koji način Srbija želi da unapredi promociju nauke u budućnosti?

Konferenciju ZAUVEK RADOZNALI – NAUKOM ZA BUDUĆNOST organizuju Centar za promocije nauke, Muzej nauke i tehnike iz Beograda i kompanija Merck, će se održati u sredu, 28. novembra sa početkom od 13.30h u Muzeju nauke i tehnike, Skender-begova 51, Beograd

Specijalan oblizak za predstavnike medija predviđen je za 13.30h, dok će ceremonija otvaranja konferencije početi u 14h. Konferenciju će pratiti brojne interaktivne izložbe, prestavljanje inovacija u nauci i institucija koje pomažu razvoj nauke u Srbiji.

Prisutnima će se na otvaranju obratiti:

– Gđ. Ina Bulat, direktorka kompanije Merck

– dr Marko Krstić, v.d. direktora Centra za promociju nauke

– G. Rifat Kulenović, direktor Muzeja nauke i tehnike

Panel I „Naučne prekretnice u medicini i pogledi ka budućnosti“, vodiće:

– Akademik Nebojša Lalić, KC Srbije

– Prof. dr Aleksandar Stefanović, KC Srbije

– Prof. dr Jelena Drulović, KC Srbije

– Prof. dr Goran Milašinović, KC Srbije

– Dr Siniša Radulović, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

– Prof. dr Miodrag Stojković, klinika Spebo, Leskovac

– Prof. dr Saša Živić, KC Niš

Panel II „Nauka u Srbiji danas“, vodiće:

– dr Jelena Milić, Insitut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

– dr Maja Kosanović, Institut za nuklearne nauke “Vinča”

– dr Mirko Raković, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

– dr Tanja Adnađević, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”

Vodeća svetska naučna i tehnološka kompanija, Merck, ove godine proslavlja 350. godina postojanja na svim kontinentima uz vodeće naučnike današnjice.