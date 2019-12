Naučna tribina: “Ima li života posle antropocena”

Popularna tribina Instituta za fiziku u okviru incijative “Nauka kroz priče” – na kojoj se okuplja na stotine posetilaca kako bi u Velikoj sali SKC slušali domaće naučnike o temama koje ih se zaista tiču – sada je, u prednovogodišnjem izdanju, posvećena epohi čoveka, antropocenu.

Naučnopularne tribine Instituta privlače veliko interesovanje i pokreću raznovrsna pitanja. I kao što su neke teme aktuelne nekoliko dana, a druge obeležavaju duži vremenski period, postoje trajne teme koje se tiču čitave civilizacije. Na prednovogodišnjoj tribini Instituta za fiziku u Beogradu u okviru inicijative “Nauka kroz priče”, u Velikoj sali SKC, u ponedeljak, 23. decembra, u 19 časova, otvaramo jednu od njih: Ima li života posle antropocena? Razgovaramo sa naučnicima iz više oblasti o budućnosti, svemiru, Zemlji, životu i efektima doba koje se naziva antropocen.

Naime, za nekoliko miliona godina, geolozi budućnosti – koji možda neće biti sa ovoga sveta – mogli bi u slojevima tla prepoznati doba kada je planetom Zemljom vladao čovek.

No, da li će tragovi današnjih ljudi trajati dovoljno dugo i predstavljati posebnu geološku epohu? Da li će ovaj sloj otkrivati kako je planetu jednom nastanjivalo uzvišeno stvorenje ili čudovišno biće koje je uništilo ekosisteme, izazvalo masovno izmiranje i potpuno izmenilo životnu sredinu? Da li će uopšte, zapravo, biti slojeva tla? Da li će postojati planeta nakon čoveka? I šta će sa njim biti?

Tokom prethodne godine, Radna grupa za antropocen predložila je uvođenje novog doba u geološku istoriju Zemlje. Mada je čovek u geološkim skalama izuzetno kratko na planeti, njegovo delovanje na okruženje u poslednjih 12.000 godina (od poljoprivredne revolucije do danas) toliko je dramatično da je Međunarodna geološka unija prihvatila antrpocen kao deo geološke skale. Pojedini naučnici se ne slažu, ali, ova tema, svakako, otvara brojne dileme o ulozi i mestu čoveka.

Na tribini o slučaju antropocena govore:

dr Milan Ćirković , astrofizičar i futurista, Astronomska ospervatorija Beograd

, astrofizičar i futurista, Astronomska ospervatorija Beograd dr Aleksandar Belić , fizičar, Institut za fiziku u Beogradu

, fizičar, Institut za fiziku u Beogradu dr Eva Kamerer , filozof biologije, Odeljenje za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu

, filozof biologije, Odeljenje za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu dr Milica Kašanin Grubin, geolog, IHTM

Moderator tribine je Slobodan Bubnjević, “Nauka kroz priče”.