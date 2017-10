Naučni klub Beograd dobija laboratoriju otvorenu za najširu javnost

Centar za promociju nauke osvojio je sredstva u visini od 4.200.000 dinara na konkursu programa „Zajednici zajedno“, koji je raspisala kompanija NIS. Ova sredstva biće uložena u laboratoriju namenjenu STEM disciplinama (prirodne nauke, tehnologija, inženjerstvo i matematika).

Maker’s space, prostor koji će CPN opremiti u svom Naučnom klubu, u Kralja Petra 46, u Beogradu, biće otvorena laboratorija u kojoj će posetioci na raspolaganju imati alat, prostor i stručnu pomoć pri realizaciji ideja iz oblasti STEM disciplina (eng. Science, Technology, Engineering and Mathematics). Ova laboratorija biće besplatni inkubator inovacija, mesto gde se kroz radionice, predavanja, projekcije, razgovore, ali i zajednički rad, ukrštaju znanje, vreme i resursi naučnika, inovatora, istraživača iz naučne zajednice i iskusnih mejkera, najpre onih mlađih, koji tek treba da odaberu svoje profesije.

Beograd na ovaj način dobija moderan radioničarski prostor poput onih u drugim velikim svetskim gradovima, koji doprinosi širenju naučne kulture i digitalne pismenosti. Maker’s space namenjen je svim građankama i građanima, i tu je da podstakne interesovanje za nove tehnologije, a ujedno postane platforma za jačanje veze između nauke i privrede.

Kako ističe dr Tanja Adnađević, koordinatorka projekta i rukovodilac Sektora za programske aktivnosti CPN-a, Maker’s space je mesto koje je osmišljeno da privuče učenike osnovnih i srednjih škola, inženjere, stručnjake iz oblasti savremenih tehnologija, inovatore u raznim oblastima nauke i tehnike, predstavnike industrije, ali i sve zainteresovane koji su se oprobali ili žele da se oprobaju i realizuju svoje STEM projekte.

STEM laboratorija biće opremljena početkom iduće godine, kada će najširoj javnosti biti dostupni raznovrsni programi.

Kroz program „Zajednici zajedno“, NIS sarađuje sa lokalnim zajednicama, sa ciljem da se prepoznaju potrebe stanovnika i unapredi kvalitet života u njima. Za devet godina, koliko traje program, putem javnog konkursa realizovano je više od 900 projekta u iznosu većem od 900 miliona dinara.