Naučni klub Beograd otvara se 6. aprila u Ulici kralja Petra 46

Naučni klub Beograd otvara se u centru grada, kao inovativno mesto gde se na savremen način susreću nauka i građani, znanje i radoznalost, ideja i njena tehnološka primena.

Naučni klub Beograd nalazi u Ulici kralja Petra 46, u zoni koju su obeležile srpska nauka i kultura, u neposrednoj blizini Univerziteta u Beogradu i zgrada više fakulteta, uz Biblioteku grada, Kolarac, Kinoteku i Etnografski muzej, stotinak metara od sedišta Srpske akademije nauka i umetnosti, nedaleko od Muzeja Vuka i Dositeja, gde je nastala Velika škola, izvorište moderne srpske države.

Centar za promociju nauke i njegovi partneri iz nauke, obrazovanja i medija, iz Evrope i sveta, svakog dana organizovaće u Naučnom klubu raznovrsne, svakom dostupne, naučnopopularne programe.

Jedan dan u Naučnom klubu počinje interaktivnim dečjim radionicama, za đake i nastavnike, potom se Klub pretvara u okupljalište studenata, studentskih sekcija i organizacija mladih, da bi u popodnevnim satima ugostio polaznike najrazličitijih radionica, obuka i seminara. Popularni večernji programi predstavljaju naučnike, naučna znanja i otkrića svim građanima, jasno i zanimljivo, kroz originalne sadržaje, interakciju, film, muziku, predavanja i tribine.

Lokacija za trajno stanište Kluba pronađena je početkom 2016. godine gde je, na spratu iznad, smešteno i sedište samog Centra. Istovremeno, ideja se već proširila na 12 gradova Srbije, gde je u saradnji sa lokalnim samoupravama i centrima za stručno usavršavanje CPN pokrenuo 12 naučnih klubova. Na kraju ovog procesa, u Beogradu je otvoren i centar ove mreže – Naučni klub Beograd, ključnu nacionalnu infrastrukturu za promociju nauke, za širenje naučne kulture i jačanje naučne pismenosti u Republici Srbiji.

Gost Naučnog kluba Beograd neposredno nakon otvaranja biće i Sedrik Vilani, francuski matematičar i jedan od najpoznatijih matematičara na svetu, dobitnik Fildsove medalje, koja je u svetu matematike popet Nobela.