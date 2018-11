Nauka, umetnost i „mejkers“ kultura u Beogradu tokom Novembra

Od 14. novembra do 8. decembra, Centar za promociju nauke organizuje manifestaciju koja na uzbudljiv način povezuje nauku i umetnost, na Fakultetu dramskih umetnosti, u Muzeju primenjene umetnosti, Institutu Servantes i Naučnom klubu Beograd

Centar za promociju nauke organizuje manifestaciju art+science+makers, nastalu pod okriljem art+science programa i Mejkers spejsa, koja se zvanično otvara 13. novembra, a održava se na više lokacija u Beogradu do 8. decembra.

Manifestacija art+science+makers obuhvata dva glavna događaja, konferenciju i izložbu, a oba su u vezi sa takozvanom mejkers kulturom: početkom 2018. godine, Centar je u Beogradu otvorio prostor namenjen zajednici modernih stvaralaca – Mejkers spejs. Pod kredom „Otvoren za ideje“, ubrzo je postao mesto okupljanja lokalne kreativne zajednice.

Međunarodna konferencija art+science:makers održava se 14. novembra na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, kao jedna od centralnih aktivnosti. Umetnici, naučnici i mejkeri iz zemlje i inostranstva predstaviće nove poglede i inspirativne primere interdisciplinarnih saradnji. Pod kapom mejkers kulture razmatraće se sama priroda i raznovrsni art+science modeli, brisanje granica među disciplinama, kao i integracija inovativnih i kreativnih praksi u formalne obrazovne procese.

Nakon konferencije, kolaborativni radovi umetnika i naučnika nastali u okviru Mejkers spejsa biće predstavljeni sve do 8. decembra na izložbama u Muzeju primenjenih umetnosti i Galeriji Instituta Servantes, dok će se edukativni programi realizovati u Naučnom klubu Centra, kao i na drugim lokacijama. Radovi koje će umetnici izložiti predstavljaju spoj umetničke inspiracije i novih tehnologija.

15. novembra, u Mejkers spejsu se organizuje jedinstveni interaktivni događaj – Makers Jam Session, zamišljen kao neformalni nastavak konferencije. U atmosferi kreiranoj za razmenu ideja, komunikaciju i zajednička istraživanja, akteri art/science/makers scene će biti u prilici da otvoreno komuniciraju i pokreću buduće saradnje.

Program art+science+makers osmišljen je na osnovu učešća Centra u projektu Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke, kao i na osnovu programskog opredeljenja za 2018. godinu posvećenog razvoju mejkers kulture kod nas.

Više informacija o programu i prijavljivanju za pojedinačne događaje možete pronaći na: cpn.rs/artandscience.