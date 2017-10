Noć istraživača 2017

Još samo dva dana ostalo je do početka 8. Noći istraživača u Srbiji, besplatne manifestacije koja ima za cilj da kroz popularnu nauku i zabavu, predstavi istraživače, njihove ideje u novim, atraktivnim i interaktivnim programima koji su prilagođeni svim uzrastima i ne zahtevaju predznanje.

Poslednjeg petka u septembru, od 17 do 22 časa pod sloganom “Znanje na prvi ogled”, glavna tema beogradske Noći istraživača biće savremene migracije.

Beograđani, ali i svi oni koji se 29. septembra zateknu u prestonici, moći će da saznaju sve o “kulturološkim neuronaukama”, magičnoj fizici, gravitacionim talasima, muzici i igrama koje su Srbi doneli sa sobom kada su naselili Balkan, čarima šumarstva ali i narodne medicine, kao i koja biljka ide za koju boljku, kako su završeni projekti izabrani u Naučnom inkubatoru, kako biljke putuju i kako pričaju, šta su superprovodnik, Majsnerov efekat i gde to vozovi levitiraju…

Glavna mesta interaktivnog sastajanja 29. septembra su: Francuski institutu, Gete institut, Galerija nauke i tehnike SANU, Muzej Vuka i Dositeja, Naučni klubu Beograd, Kalemegdan (Savsko šetalište, Fontana Borba i Letnja scena) i po prvi put tržni centar Big Fashion, istraživači će na otvorenom predstaviti sebe i svoje ideje u novim, atraktivnim i interaktivnim programima koji su prilagođeni svim uzrastima i ne zahtevaju predznanje.

Raskrinkavanje zabluda kao i sticanje novih znanja i veština kroz kviz za velike i male, biće organizovan na Kalemegdanu, i to Letnjoj sceni iza Galerije Prirodnjačkog muzeja. Kroz serije pitanja, istraživači će zajedno s posetiocima obići celu planetu i ispitati da li neka od uvreženih verovanja imaju naučnih osnova ili ne.

Kome su oči dovoljno razmaknute, a kome nos nije prevelik ni premali, nego taman, a usta srazmerna – otkriće bivši i sadašnji učenici XII beogradske gimnazije, u Lokalnom ćošetu kod Fontane Borba, kroz aplikaciju koja primenjuje vekovima poznat matematički pojam zlatnog preseka na crte lica. EVO ćošak ove godine organizovan je pod pokroviteljstvom Evropskog društva za evolucionu biologiju (ESEB), i daje odgovore na „škakljiva” pitanja promene genetičkog materijala kroz vreme, kako se odigrava prirodna selekcija, kako u laboratoriji, tako i u svakodnevnom životu na primeru otpornosti bakterija.

Na Savskom šetalištu, u Noći istraživača se iz prvog lica upoznajemo s naivnom umetnošću, pravcu koji je nastao van svih institucija i škola, oslobođen akademskih stega. Vratićemo se na njegove početke i, kroz priču o naseljavanju Slovaka na teritoriji Srbije, saznati kakve je posledice migracija tog naroda imala na slikarstvo i kulturu. Šta zapravo objašnjava etnologija – nauka o narodima, koje čari krije šumarstvo, šta roboti znače za čovečanstvo i kome svemir nije fascinantan samo su neke od tema koje će istraživači 29. septembra podeliti sa posetiocima Noći istraživača.

Naučni inkubator je magično mesto gde se od učenika sa idejom stvaraju pravi mladi istraživači. Na prošlogodišnji konkurs za učešće u Naučnom inkubatoru prijavio se veliki broj mališana koji sanjaju naučne snove, a pet odabranih projekata je realizovano u maju tekuće godine u Istraživačkoj stanici Petnica. Kakve ideje su naši mali istraživači imali, kako su se snašli u ulozi istraživača, kakve rezultate su postigli i koliko im je sve to bilo zabavno, pitajte ih i sami u Noći istraživača!

Po prvi put će se u Noći istraživača o migracijama pričati u tržnom centru I to Big Fashion na Karaburmi! Zašto se ratovalo u srednjem veku, koja je bila uloga tvrđava i kako su upravo dešavanja sa bojnih polja uticala na značajno pomeranje i mešanje različitih naroda, kako biljke putuju i kako pričaju, šta su superprovodnik, Majsnerov efekat i gde to vozovi levitiraju saznaće svi oni koji petak od 16 do 21h provedu u Big Fashion tržnom centru! Mali kuhinjski eksperimenti specijalno su pripremljeni za prvi dodir s naukom. Za one koji žude za adrenalinom, Društvo speleologa pripremilo je interaktivnu radionicu o tome kako izgleda jedna speleološka ekspedicija.

U Francuskom institutu, poslednjeg petka u mesecu, ekipa iz Društva za neuronauke Srbije razotkriće neraskidivu vezu između kulture, uma i mozga, kroz istraživanje nazvano “kulturološke neuronauke”. O biodiverzitetu i raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta Srbije govoriće studenti sa Biološkog fakulteta a sve u cilju podizanja svesti svih nas o važnosti zaštite i očuvanja, dok će oni najhrabriji dobiti priliku da se u društvenim igrama nadmeću sa prekaljenim predstavnicima nauke, drugarima iz kluba ljubitelja društvenih igara Astal. Da je svaki zanat zlatan, pokazaće đaci Osnovne škole “Sveti Sava” iz Požarevca, koji su pripremili specijalnu prezentaciju u kojoj će prikazati tradicionalne i umetničke zanate koje su migranti iz afričkih, karipskih i azijskih zemalja doneli u Evropu, ali i tradicionalne evropske zanate koji su se usled migracija stanovništva unutar Evrope širili iz jedne u druge evropske zemlje. U EURO ćošku svi zainteresovani posetioci Noći istraživača saznaće autentične naučne i lične priče istraživača ali i kako je moguće uz pomoć Evropske unije ostvariti naučne snove.

Zašto je fizika tako magnetno privlačna, saznaće svi koji se 29. septembra upute ka Galeriji nauke i tehnike SANU gde će biti predstavljeno 18 eksperimenata iz oblasti optike, svetlosti, magnetizma, elektrostatike, superprovodnosti. Svi eksperimenti su bezbedni i interaktivni, tako da mali naučnici mogu slobodno da se zabavljaju i svojim čulima, kroz igru, istražuju različite fenomene iz oblasti fizike. Izložba “Nauka kroz zabavu” predstavlja inicijativu Univerziteta u Štutgartu i Instituta za fiziku Beograd, koju zajedno sprovode sa Srpskom akademijom nauke i tehnike (SANU) i Centrom za promociju nauke (CPN).

Kreiranje slobodnog znanja kao i sakupljanje pouzdanih informacija koje su dostupne svima, teme su Viki ćoška koje će u 12. Noći istraživača biti locirano u Gete institutu. Tu će biti proglašeni pobednici konkursa “Narodi sveta” na Vikipediji na srpskom jeziku a nešto kasnije organizovan uređivački maraton, gde će unapred prijavljeni učesnici pisati i dopunjavati članke o naučnicima, njihovim biografijama i naučnim otkrićima.

O gravitacionim talasima, o kojima se dugo slušalo a koji su konačno detektovani 2016. godine pričaće gošća iz Španije, doktorka teorijske fizike, Alicia Sintes u Naučnom klubu Centra za promociju nauke gde će svi prisutni dobiti priliku da se virtualno prošetaju čuvenim centrom za istraživanje elementarnih čestica u okolini Ženeve, CERN-om! Poseta mestu otkrića Higsovog bozona i rođenja world wide web-a, garantuje mnogo dobrih utisaka.

O muzici i igrama koje su Srbi doneli sa sobom kada su naselili Balkan govoriće istraživači sa Fakulteta muzičke umetnosti. Zahvaljujući Narodnom muzeju u Muzej Vuka i Dositeja u Noći istraživača stiže priča o Vukovim putovanjima koji je zapisivao zaboravljene priče guslara i narodnog pripovedanja. Specijalni gosti Noći istraživača, Kolumbo i Servantes, povešće sve zainteresovane posetioce u fantastičnu pustolovinu. Kolumbo će vam pripovedati o svojim ekspedicijama kojima je menjao svet, ali i otvorio put trgovini robljem iz Afrike i time doveo do značajnog mešanja stanovništva dok će Servantes ispričati kako je Španija doprinela Evropi i svetu svojim osvajanjima, a pričaće sigurno i o najboljem romanu ikad napisanom…

Evropska Noć istraživača, održaće se 29. septembra u više od 260 gradova a ova manifestacije ima za cilj da pre svega mladima, približi posao istraživača i ukaže na sve načine na koje hrabri naučnici menjaju svet nabolje. U prošlogodišnjoj Noći istraživača učestvovao je 1,1 milion građana zajedno sa 18.000 istraživača u 280 gradova Evrope i sveta.

Koordinator ReFocuS projekata Noći istraživača u Srbiji je Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ sa partnerima: Prirodno matematičkim fakultetom iz Niša, Centrom za promociju nauke i Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca.Noć istraživača finansirana je iz programa „HORIZON 2020“ koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska Kiri.

Svi sadržaji su besplatni.