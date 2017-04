Nordeus na Beogradskom maratonu trči za nauku

Beogradski maraton je oduvek bio simbol kako takmičarskog, tako i timskog duha. Nekoliko godina unazad, zaposleni u Nordeusu koriste Beogradski maraton kao povod ne samo da trče već i da timski pomognu drugima. Svake godine se prikupljaju sredstva za dugoročnu pomoć nekoj od institucija iz oblasti zdravstva ili obrazovanja.

Ove godine zaposleni u kompaniji su odlučili da trče i podrže Istraživačku stanicu Petnica prikupljanjem sredstava za nabavku opreme koja će dugi niz godina koristiti mladim talentima da prošire svoja znanja na poljima informacionih tehnologija, biohemije i astronomije. Za sve vas koji nećete moći da im se pridružite na stazi, Nordeusov tim je omogućio da doživite Beogradski maraton iz posebnog ugla, kroz oči jednog od maratonaca, jednog od zaposlenih u Nordusu, i ipak učestvujete u prikupljanju sredstava. Ovo je prva godina da se uključuje i javnost na neki način, a glavni cilj je širenje svesti o tome koliko je ulaganje u nauku i tehnologiju važno za budućnost naše zemlje.

Polumaraton će biti strimovan pomoću kamera koje će nositi jedan od trkača. Prenos uživo možete pratiti na Nordeus Facebook stranici i svakim vašim klikom Istraživačkoj stanici Petnica obezbeđujete po 1€ više za ulaganje u opremu, sve do iznosa od 21.000 € za 21.000 metara polumaratona. Ovaj iznos biće dodat na onaj koji već tradicionalo prikupe Nordeus zaposleni kada je Maraton u pitanju.

Zašto baš podrška Istraživačkoj stanici Petnica? Zato što već gotovo 35 godina uspešno radi na obrazovanju mladih talenata koje zanimaju prirodne, društvene i tehničke nauke, i koji žele da se usavršavaju kako bi doprineli daljem razvoju ovih grana. Još od te davne 1982. kada je osnovana, stanica svake godine organizuje veliki broj programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova i radionica, primarno namenjenim učenicima srednjih škola. Programi su besplatni za sve izabrane učenike, uz podršku najboljih naučnika iz skoro svih instituta i fakulteta u Srbiji, kako bi se osiguralo da svi koji zaslužuju ovu žansu, da je i dobiju.

Kako biste učestvovali u akciji molimo vas posetite sledeći link i kliknite na dugme “get reminder” da bi bili obavešteni istog trenutka kada krene prenos uživo:

https://www.facebook.com/ nordeus/videos/ 1308059809241246/

Dođite na maraton i budite online. Trčite sa Nordeusom maraton za Petnicu i naše buduće stručnjake.