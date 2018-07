Novi ciklus besplatnog programa za razvoj najboljih studentskih ideja na Ekonomskom fakultetu

Uređaj za lakšu komunikaciju među skijašima, biciklistima, alpinistima, escape room u kutiji, web platforma koja spaja bicikliste i turiste, online aplikacija koja vam pomaže da postanete dobro plaćeni influenser su samo neke od studentskih ideja koje su se razvijale u okviru rada Startap centra Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Svi polaznici prošli su kroz kompletan proces stvaranja proizvoda, od razvoja prototipa do strategije izlaska na tržište. Novi konkurs za sledeću generaciju timova je otvoren i traje do 10. septembra.

Timovi sa najinventivnijim i najkreativnijim biznis idejama biće u prilici da učestvuju u besplatnom dvanaestonedeljnom programu sa mrežom iskusnih inostranih i domaćih mentora i predavača, prilagođenih radionica i treninga, kao i upoznavanja potencijalnih investitora. Sve aktivnosti dešavaju se u moderno opremljenom i posebno prilagođenom prostoru na Ekonomskom fakultetu.

Fokus naredne generacije su proizovdi ili usluge bazirane na novim tehnologijama koje menjaju današnje biznise i tržište. A to su su Blockchain, IoT, VR, AI, Machine Learning, Big Data, Internet security i ostale. Stručnjaci iz startup zajednice i “MVP Workshop” koji vodi mentorski program, studentskim timovima pružaju savetodavnu i institucionalnu podršku kroz: razvoj minimalnog proizvoda, istraživanja tržišta, potencijalnih kupaca, konkurencije kao i kreiranje prave strategije izlaska na tržište.

Za šest meseci rada ovog studentskog inkubatora, besplatni mentorski program prošlo je sedam timova i 30 polaznika sa celog Beogradskog Univerziteta koji su uspešno razvili svoje proizvode i krenuli sa njihovom implementacijom i realizacijom na tržištu.