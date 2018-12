Održana konferencija Zauvek radoznali – Naukom za budućnost

Značaj uloge i povezivanje nauke i društva i značaj nauke u svakodnevnom životu, bile su samo neke od tema naučne konferencije Zauvek radoznali – Naukom za budućnost, koja je okupila više od 15 istaknutih naučnika u Srbiji u oblasti prirodnih nauka, kao i više od 200 posetilaca iz medicinskog, akademskog, javnog i korporativnog sektora, a koju su organizovali Centar za promociju nauke, Muzej nauke i tehnike i kompanija Merck.

„Želimo da skrenemo pažnju na potrebu za novom vezom između nauke i društva. Takođe, želeli smo da naglasimo ulogu koju naučnici igraju u širenju našeg shvatanja sveta i da građane upoznamo sa razvojem nauke. Naša kompanija, koja ove godine obeležava 350 godina od osnivanja, posvećena je nauci, i okrenuta je budućnosti ispunjenoj inovacijama. Želimo da aktivno učestvujemo i podržaćemo rad šest važnih institucija za razvoj nauke u Srbiji“, izjavila je gđa. Ina Bulat, direktorka kompanije Merck u Srbiji.

Vodeća svetska naučna i tehnološka kompanija Merck najavila je na događaju donacije za razvoj nauke Medicinskim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i Centru za promociju nauke. Merck, ove godine proslavlja 350 godina postojanja, na svim kontinentima uz vodeće naučnike današnjice.

Neki od izuma kompanije Merck su tečni kristali koji se korsite za LCD ekrane, OLED tehnologija, savremene terapije za dijabetes, multiple sklerozu, poremećaj rada štitaste žlezde, lečenje steriliteta i mnoge druge. Merck učestvuje na brojnim naučnim projektima za budućnost nauke kao što su CRISPR tehnologija, automobili sa autonomnom vožnjom, 3D tehnologijima i mnogim drugim.

Konferenciju koja je održana u Muzeju nauke i tehnike, pratile su brojne interaktivne izložbe, predstavljanje inovacija u nauci i institucija koje pomažu razvoj nauke u Srbiji. Prvi panel „Naučne prekretnice u medicini i pogledi ka budućnosti“, vodili su akademik Nebojša Lalić, prof. dr Aleksandar Stefanović, prof. dr Jelena Drulović, prof. dr Goran Milašinović, dr Siniša Radulović i prof. dr Saša Živić.

Na drugom panelu „Nauka u Srbiji danas“, govorili su predstsavnici Insituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Instituta za primenu nuklearne energije INEP, Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Instituta za nuklearna istraživanja Vinča, i Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad.