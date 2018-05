Opel Connect – Opel uvodi novi sistem povezivanja

Opel nastavlja brzu integraciju tehnologije PSA grupacije, u skladu sa strateškim planom PACE!

Nakon objavljivanja da će inženjerski tim u Riselshajmu voditi razvoj lakih komercijalnih vozila PSA grupacije i da će 15 centara nadležnosti biti raspoređeno u sedištu Opela, Opel će uvesti usluge povezivanja PSA grupacije u Evropi. U skladu sa tim, brend će istovremeno početi sa ukidanjem tehnologije OnStar koja je u vlasništvu GM-a, koja će biti završena do kraja 2020. godine.

Nazvan Opel Connect, novi sistem povezivanja će biti predstavljen u Opelovim putničkim i lakim komercijalnim vozilima počev od 2019. godine. Jedan od prvih modela koji će imati Opel Connect je nova generacija Corse, koju će Opel takođe proizvoditi i kao električni automobil na baterije. Ponuda povezivanja će uključivati dijagnozu vozila, asistenciju prilikom krađe vozila i daljinski pristup vozilu kao i Apple CarPlay i Android Auto. Od 2024. godine, Opel Connect će biti dostupan u celoj Opelovoj gami modela.

Komentarišući uvođenje Opel Connect-a, direktor Opela za Srbiju, Bugarsku, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju, Dragan Nenadović je rekao: „Opel se utemeljio u vodeću poziciju što se tiče sistema povezanosti u automobilima. Nova tehnologija će nam omogućiti da ovu ulogu još više učvrstimo u budućnosti“.

Tokom uvođenja Opel Connect-a, korisnici OnStar sistema mogu biti sigurni da će nastaviti da dobijaju isti nivo usluge, sve do datuma prestanka.