Otvoren Naučni klub Beograd u Kralja Petra 46

Centar za promociju nauke je danas svečano otvorio Naučni klub Beograd, koji se nalazi na stalnoj adresi u Ulici Kralja Petra 46.

Otvaranju je, pored brojnih zvanica, prisustvovao i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, a prisutnima se obratio i direktor Centra za promociju nauke Nemanja Đorđević.

„Vrlo sam srećan zbog otvaranja Naučnog kluba u Beogradu. Uveren sam da ćemo uspeti da proširimo ovu priču, ne samo iz redovnih budžetskih sredstava, već i korišćenjem postojećih resursa“, izjavio je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Naučni Klub Beograd je rezultat rada velikog broja ljudi”, rekao je direktor Centra Nemanja Đorđević. On je podsetio prisutne goste da je od otvaranja prvog Naučnog kluba u Leskovcu prošlo tačno 12 meseci i jedan dan.

„Naučni klub Beograd je odgovor Centra za promociju nauke na krizu znanja i naučne kulture. Ovo je mesto na koje vas pozivamo da dođete da zajedno razmišljamo o nauci, da se igramo i da se ne plašimo da pogrešimo“, iistakao je Đorđević.

Otvaranje Naučnog kluba počelo je uz zvuke svemira i nastup muzičke grupe Mistake Mistake.

Umetnička grupa Karkatag je povodom otvaranja postavila svoj ineraktivni rad „Posle sigurnosti“ u izlogu Kluba, koji će služiti kao mikrogalerija dostupna svim prolaznicima u Ulici kralja Petra i posetiocima Kluba.

Ovim radom najavljuje se stalno angažovanje Centra za promociju nauke i u projektima kroz koje se prepliću nauka i umetnost, kao i opredeljenje da svi sadržaji u Centru budu na mnogo načina dostupni što većem broju građana.

Već od sutra, u Naučnom klubu odvijaće se radionice za osnovce i kursevi elektronike i programiranja, a program Kluba nalazi se na internet strani naucniklub.rs. Pored toga, štampani program kluba biće vidljiv svim prolaznicima i posetiocima u izlogu pored ulaza, kao mala posveta predistoriji ovog prostora koji je nekada bio bioskop.

Pored Centra za promociju nauke, u prostoru Naučnog kluba svakodnevno će razni partneri Centra iz nauke, obrazovanja i medija organizovati raznovrsne naučnopopularne programe.

Dan u Naučnom klubu zamišljen je kao mesto koje počinje interaktivnim dečjim radionicama, za đake i nastavnike, potom se Klub pretvara u okupljalište studenata, studentskih sekcija i organizacija mladih, da bi u popodnevnim satima ugostio polaznike najrazličitijih radionica, obuka i seminara. Popularni večernji programi predstavljaju naučnike, naučna znanja i otkrića svim građanima, jasno i zanimljivo, kroz originalne sadržaje, interakciju, film, muziku, predavanja i tribine.