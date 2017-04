Otvoren Naučni klub u Užicu

Naučni klub u Užicu, četvrti po redu od planiranih dvanaest, otvoren je u petak, 22. aprila. Memorandum o saradnji potpisali su Nemanja Đorđević, direktor Centra za promociju nauke, Tihomir Petković, gradonačelnik Užica, i Milena Vićević, direktorka Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Užički Naučni klub smešten je u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i već spreman za program koji uključuje naučnopopularne i obrazovne sadržaje za sve zainteresovane za neformalno obrazovanje, kako nastavnike, tako i učenike.

Gradonačelnik Užica podržao je ovu inicijativu, istakavši da je Užice grad u kome se vodi računa o obrazovanju i s bogatim naučnim nasleđem: samo četiri godine nakon izgradnje prve hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima, u Užicu je izgrađena prva hidrocentrala na reci Đetini, po principima naučnika Nikole Tesle.