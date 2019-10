OTVORENI POZIV ZA UMETNIKE u okviru projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije

Prijave za umetnike koji istražuju nove umetničke forme uz pomoć nauke otvorene su do 29. oktobra, a aplikacije umetnika iz Srbije ulaze istovremeno i u selekciju na nacionalnom nivou

Centar za promociju nauke objavljuje početak drugog otvorenog poziva za umetnike unutar projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije (European ARTificial Intelligence Lab – AI Lab). U okviru projekta raspisuju se četiri poziva za umetnike (Lighthouse Residency), u saradnji sa četiri naučne institucije. Naučni partner druge rezidencije biće Futures Institute iz Edinburga u Škotskoj. Edinburg je jedan od najvećih svetskih festivalskih gradova i centar istraživanja veštačke inteligencije još od ranih šezdesetih godina 20. veka. Umetnicima iz celog sveta, čiji se radovi bave istraživanjem veštačke inteligencije, mašinskog učenja i robotike, ovaj projekat pruža mogućnost da dobiju rezidenciju u vodećoj svetskoj naučnoj instituciji i produkciju rada u Futurelab-u Ars elektronike iz Linca.

Rezidencija je osmišljena u okviru novopokrenutog istraživačkog programa Experiential AI, sa ciljem da podrži stvaranje umetničkih dela radikalno drugačijeg koncepta i paradigme o etici i odgovornosti u vezi sa veštačkom inteligencijom. Kroz saradnju sa umetnicima, festivalima i AI zajednicom, ovaj program razvija vizije budućnosti kreirane spojem umetnosti, nauke i aktuelnih dometa veštačke inteligencije. Tema rezidencije je „Prepleti – pravedna, moralna i transparentna veštačka inteligencija“ (Entanglements – fair, moral and transparent AI). Formalno objašnjenje teme možete pogledati na stranici www.efi.ed.ac.uk/activity-and- partners/experiential-ai.

STRUKTURA REZIDENCIJE:

Rezidencija predviđa boravke u Edinburgh Futures Institute-u i u Futurelab-u Ars elektronike. Program je osmišljen kako bi umetnici kroz susrete sa naučnicima, ekspertima za veštačku inteligenciju, stvorili i razvijali novu dimenziju svog umetničkog stvaralaštva. Odabrani umetnik/umetnički kolektiv dobija 10.000 evra za honorar i produkciju rada, uz pokrivanje svih drugih pripadajućih troškova.

Prvi deo: rezidencijalni boravak i mentorski rad u trajanju od 4 do 8 nedelja u prvom delu 2020. godine u Edinburgu.

Drugi deo: produkcioni deo rezidencije u trajanju od mesec dana (nakon završetka prvog dela), u FutureLab-u Ars elektronike, najkasnije do kraja avgusta 2020.

Treći deo: premijera rada u okviru Festivala Ars elektronika 2020. (postoji mogućnost i da rad bude predstavljen u okvuru Edinburgh International Festival-a, 2020. ili 2021. godine)

Poziv za umetnike iz čitavog sveta je otvoren do 29. oktobra 2019. Učešće u ovom projektu je izuzetna prilika da umetnici istraže nove umetničke forme uz pomoć nauke, a pod vrhunskim naučnim mentorstvom.

REGISTRACIJA

Uslov za učešće u projektu je registracija u bazi Ars elektronike, uz predaju sledećih materijala:

• kratak video-zapis umetnika na kome će predstaviti sebe, svoj rad, inspiraciju za učešće na projektu i cilj rezidencije (do 1 minuta);

• nacrt mogućeg koncepta rada koji se može ostvariti kroz rezidenciju;

• nacrt plana produkcije sa troškovima i rokovima;

• portfolio odabranih radova kojima umetnik može najbolje da reprezentuje svoj dosadašnji rad, sa biografijom i kontaktima;

• popunjen upitnik.

Proces registracije umetnika odvija se direktno preko portala Ars elektronike, na adresi: https://calls.ars.electronica. art/ailab/

NACIONALNA SELEKCIJA

Aplikacije umetnika iz Srbije ulaze istovremeno i u selekciju na nacionalnom nivou. Realizacija projekta na nacionalnom nivou podrazumeva autorsku nagradu (150.000 RSD), troškove produkcije rada (250.000 RSD), mentorsku podršku lokalnih eksperata u domenu veštačke inteligencije i premijerno izlaganje u okviru programa art+science za 2020.

O PROJEKTU I PARTNERIMA

Evropska laboratorija veštačke inteligencije (European ARTificial Intelligence Lab – AI Lab) osmišljena je kako bi veštačka inteligencija sa svojim brojnim manifestacijama bila kritički analizirana i naučno utemeljena. Projekat će u fokusu imati pitanja koja prevazilaze tehnološku i ekonomsku sferu kako bi se preispitali kulturni, psihološki, filozofski i duhovni aspekti koje u sebi nosi. Kroz autentičnu perspektivu 13 raznovrsnih partnera iz raznih delova Evrope, projekat AI Lab objedinjuje vizije, očekivanja i strahove koje povezujemo sa konceptom buduće, sveobuhvatne veštačke inteligencije. Velikim brojem programskih aktivnosti poput izložbi, edukativnih radionica, konferencija, predavanja, performansa, koncerata, rada sa mentorima i rezidencija, Evropska laboratorija veštačke inteligencije kreira jedinstveno okruženje pogodno za interdisciplinarni rad, transnacionalnu mobilnost umetnika i interkulturnu razmenu.

Projekat uključuje četiri nezavisna poziva za umetnike za istraživačke boravke u prestižnim naučnim institucijama širom sveta, gde prvonagrađeni autor ili autorski tim dobija jednomesečnu rezidenciju i mentorski rad s naučnicima. Naučni partneri projekta će biti posebno izabrani za svaki od ovih poziva. Umetnički koncept se potom produkcijski realizuje u FutureLab-u Ars elektronike, pre nego što bude premijerno prikazan na Festivalu Ars elektronika.

Koordinator projekta je Ars elektronika iz Linca (Ars Electronica), a pored Centra za promociju nauke iz Beograda, partneri su i Kulturni centar Onazis iz Atine, VAH iz Amsterdama (Waag Society), Sajens geleri iz Dablina (Science Gallery), Heksagon iz Grenobla (Hexagone Scene National Art Sciences) i Lije unik iz Nanta (le lieu unique), Gluon iz Brisela, SOU festival iz Tbilisija, Laboral iz Hihona (LABoral) i Etopija iz Saragose (Etopia), galerija Kapelica iz Ljubljane i Kalčr jard iz Helsingora (Culture Yard).