U okviru programa EDGE, razgovaramo o naporima naučnika da zahvaljujući dostignućima u oblasti genetike stvore mladunče mamuta izumrlog pre 10.000 godina

U utorak, 27. juna, u 19 časova, u Naučnom klubu Beograd u Kralja Petra 46, Centar za promociju nauke organizuje novi EDGE razgovor na temu „Oživljavanje izumrlih vrsta“.

Učesnica je dr Jelka Crnobrnja Isailović, naučna savetnica na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i redovna profesorka na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, a sa njom razgovara Marija Đurić, zamenica urednika časopisa Elementi.

Odgovaraćemo na pitanja: Na koji način naučnici pokušavaju da stvore davno izumrlog mamuta? Da li će jednog dana moći da ožive i dinosaurusa? Da li je to put da čovek ispravi svoje greške zbog kojih priroda već vekovima ispašta? Da li je takav postupak uopšte etičan, i koje su sve njegove posledice?

EDGE, odnosno „generalna edukacija“, program je Centra za promociju nauke u kojem zajedno sa eminentnim naučnicima iz zemlje razgovaramo o temama za koje postoji javno interesovanje i koje smatramo da bi trebalo da postanu deo opšte kulture.