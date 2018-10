Počeo sa radom sistem za skladištenje energije snage 3 megavata na stadionu Johan Cruijff ArenA

Danas je najveći Evropski sistem za skladištenje energije upotrebom korišćenih i novih baterija za električna vozila u komercijalnom objektu počeo sa radom. Član gradskog veća Amsterdama, Udo Kock, vodio je zvaničnu ceremoniju otvaranja.

Ovaj jedinstveni projekat je rezultat saradnje kompanija Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House i stadiona Johan Cruijff ArenA, uz podršku Amsterdamskog fonda za klimu i energiju (AKEF) i programa Interreg (Evropska teritorijalna saradnja).

Sistem za skladištenje energije snage 3 megavata omogućava pouzdanije i efikasnije snabdevanje i korišćenje energije za stadion, njegove posetioce, okruženje i holandsku elektro-energetsku mrežu. Kombinovanjem jedinica za konverziju napajanja kompanije Eaton i ekvivalenta od 148 Nissan LEAF baterija, sistem za skladištenje energije ne samo da omogućava održiviji energetski sistem, već i novi životni vek za baterije električnih vozila.

„Zahvaljujući ovom sistemu za skladištenje energije, stadion će moći pametnije da iskoristi svoju održivu energiju i, kao kompanija Amsterdam Energy ArenA BV, moći će da trguje dostupnim skladišnim kapacitetom baterija.“ izjavio je Henk van Raan, direktor inovacija na stadionu Johan Cruijff ArenA. „Stadion ArenA ima obezbeđenu značajnu količinu energije, čak i tokom nestanka mrežnog napajanja. Zahvaljujući tome, on će doprineti stabilnosti holandske elektro-energetske mreže. Stadion Johan Cruijff ArenA predstavlja jedan od najodrživijih stadiona na svetu i prednjači u uvođenju pametnih inovacija kao što je ovaj jedinstveni sistem za skladištenje energije.“

„Sistem za skladištenje energije koji se koristi na stadionu Johan Cruijff ArenA predstavlja demonstraciju stručnog rada kompanije Eaton u rešenjima za upravljanje električnom energijom.“ izjavio je Frank Campbell, predsednik, Corporate and Electrical EMEA pri kompaniji Eaton. „Dizajnirali smo specifičan sistem za skladištenje energije da bismo zadovoljili potrebe stadiona Johan Cruijff ArenA. To je podrazumevalo projektovanje električnih komponenti za napajanje, integraciju baterijskih modula za električna vozila i ugradnju inovativnog rešenja u postojeću infrastrukturu stadiona. Izuzetno sam ponosan na ostvareni rezultat i raduje me što vidim da je stadion Johan Cruijff ArenA sada efikasniji u energetskom pogledu i da upravlja svojom energijom na način koji je održiv, bezbedan i pouzdan.“

Fleksibilni skladišni kapacitet:

Sistem za skladištenje energije igra važnu ulogu u ravnomernoj raspodeli električne energije u skladu sa energetskim potrebama stadiona Johan Cruijff ArenA. Ukupan kapacitet skladišnog sistema je 3 megavata, što je dovoljno za snabdevanje nekoliko hiljada domaćinstava. Ovaj kapacitet takođe omogućava da se energija koju proizvode 4200 solarnih ploča koje se nalaze na krovu stadiona ArenA skladišti i koristi optimalno. Sistem za skladištenje energije obezbeđuje rezervno napajanje, smanjuje potrebu za upotrebom dizel generatora i omogućava rasterećenje elektro-energetske mreže ublažavanjem naglih promena opterećenja koji se javljaju tokom koncerata.