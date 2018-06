Podsticaji za naučno-tehnološki potencijal Srbije

Pomoćnica ministra za elektronske komunikacija i poštanski saobraćaj u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Irini Reljin, održala je uvodni govor na programu „Industrija 4.0 i tehnologije budućnosti“, u okviru konferencije „Nedelja inovacija – Nauka i tehnologija u susret privredi“ u Naučno tehnološkom parku Beograd.

Ona je ovom prilikom podsetila da je Srbija zemlja koja tradicionalno ima veliki naučno-tehnološki potencijal.

„Imena Tesle i Pupina upisana su u temelje savremene civilizacije, a danas mnogi naši mladi naučnici razvijaju inovativna rešenja koja doprinose podizanju kvaliteta ljudskog života na globalnom nivou“, rekla je Reljin, ističući da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija već nekoliko godina brojnim projektima omogućava sve većem broju građana, svih generacija, da se uključe u tehnološke tokove.

„Podstičemo mlade da se priključe IKT sektoru kroz programe podrške IT zajednicama i školske edukacije. Zatim, zahvaljujući projektima IT prekvalifikacija za žene ove godine dobili smo 250 novih programerki, a iz digitalizacije ne izuzimamo ni najstarije sugrađane – u toku su IT obuke za penzionere“, navela je Reljin.

Ona je posebno naglasila da daljem napredovanju domaćeg IT sektora doprinosi Strategija razvoja IT industrije i nedavno usvojeni Akcioni plan, a da je za širu upotrebu inovativnih tehnologija ključna primena usvojenih zakona iz IKT oblasti – Zakon o informacionoj bezbednosti i Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskom potpisu i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

„Srbija je spremna za dalji razvoj infrastrukture i integraciju tehnoloških trendova u privredi i poslovanju. U skladu sa tim, Strategija razvoja mreža nove generacije do 2023. godine, koja je usvojena u aprilu, promoviše upotrebu računarstva u oblaku i Interneta stvari, kao i razvoj mobilnih sistema pete generacije. Cilj je obezbeđivanje širokopojasne infrastrukture kojom bi se omogućio pristup internetu velikim brzinama, odnosno okruženje neophodno za razvoj Jedinstvenog digitalnog tržišta, koje će omogućiti privredni i ekonomski rast naše zemlje“, zaključila je pomoćnica ministra.