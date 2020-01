PowerUp! Challenge po treći put u Srbiji

EIT InnoEnergy, Evropski akcelerator iz oblasti čiste energije poziva najbolje srpske startape, skejlape, mala i srednja preduzeća iz oblasti energije, pametnih gradova, mobility-a i cleantech-a da se prijave na PowerUp! Challenge, i iskoriste jedinstvenu priliku da dobiju investiciju vrednosti do pet miliona evra. Kompanije koje dobiju investiciju imaće pomoć pri daljem razvoju svog proizvoda, strategiju za komercijalizaciju, predstavljanje na međunarodnom tržištu, proširenje poslovanja i nove prilike za finansiranje.

Za startape, ova kompanije će po treći put u Srbiji organizovati i takmičenje, u sklopu PowerUp! Challenge na kojem će učesnici imati priliku da se predstave pred investitorima iz InnoEnergy-a i industrije, a pobednik će se pred najvećim evropskim kompanijama iz oblasti energije na globalnom PowerUp! takmičenju boriti za nagradu od 65.000 evra i titulu Startapa godine.

PowerUp! Challenge je prilika za kompanije i startape iz Centralne i Istočne Evrope ostvare proboj na globalno tržištu, doprinoseći ciljevima održivog razvoja. Izazov je otvoren za preduzetnike u svim stadijumima razvoja. Nije važno ako samo imate ideju, tražite vašu sledeću mušteriju, ili priliku za širenje na tržištu. Skup tema kojim se PowerUp! bavi su energija, mobilnost, čiste tehnologije i pametni gradovi, ali je izazov takođe otvoren i za sve inovativne ideje koje pomeraju granice.

Jedan od najboljih primera pametnih investicija InnoEnergy-a je slučaj kompanije Northvolt, najvećeg evropskog proizvođača litijum-jonskih baterija, sa trenutnom tržišnom vrednošću od 1.6 milijardi evra, koji je od InnoEnergy dobio investiciju od preko osam miliona evra. Početkom 2016, pre nego što su postojali kao firma, bivši potpredsednici kompanije Tesla, Peter Carlsson i Paolo Cerruti obratili su se InnoEnergy za pomoć.

U poređenju sa fabrikama konvencionalnih baterija u Aziji, Northvolt je usmeren ka vrhunskoj tehnologiji baziranoj na čistoj energiji. Nedavno je Northvolt digao zajam u vrednosti od 350 miliona evra od Evropske investicione banke, i trenutno gradi dve najveće fabrike baterija koje funkcionišu uz pomoć zelene energije. To su Northvolt Ett u Skeleftei blizu arktičkog kruga, i Northvolt Zwei u donjoj Saksoniji, u Nemačkoj.

Da biste se prijavili na PowerUp! izazov potrebno je da aplicirate do 5. marta 2020. putem InnoEnergy sajta: https://powerup.innoenergy.com