Predstavljanje knjige “Uvod u naučno novinarstvo” na Sajmu knjiga

U četvrtak, 24. oktobra, u 13.30, na štandu CPN-a, u Hali 2a, biće predstavljeno novo izdanja Centra „Uvod u naučno novinarstvo“ Martina V. Anglera

U skladu sa temom ovogodišnjeg sajamskog nastupa – naučno novinarstvo – Centar za promociju nauke predstavlja u četvrtak, 24. oktobra, u 13.30, na štandu u Hali 2a, svoje novo izdanje: knjigu Martina V. Anglera Uvod u naučno novinarstvo.

Ova knjiga pruža opsežan vodič za proizvodnju novinskog sadržaja o različitim oblastima naučnog istraživanja. Pažljivog čitaoca, korak po korak, ona uvodi u praktične veštine potrebne za pisanje naučnih priča i pojašnjava mnoge poznate i nepoznate detalje koji stoje u osnovi ovog posla. Studentima novinarstva i profesionalnim novinarima svih nivoa ova knjiga nudi neprocenjiv pregled savremenog naučnog novinarstva, s naglaskom na profesionalnu novinarsku praksu i izazove digitalnog doba.

Na promociji će govoriti Milica Momčilović, novinarka RTS-a i predsednica Svetske federacije naučnih novinara, Igor Ril, glavni i odgovorni urednik časopisa National Geographic, kao i novinari CPN-a Đorđe Petrović i Ivana Nikolić. Promociju će moderirati Ivan Umeljić, rukovodilac Sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju CPN-a.

U knjizi Uvod u naučno novinarstvo su sa posebnom pažnjom obrađena poglavlja posvećena istraživačkom izveštavanju, postupanju sa naučnom podacima i objašnjavanju naučne prakse i rezultata istraživanja laičkoj publici, a u njoj se nalaze i opširni intervjui sa iskusnim istraživačima i naučnim novinarima.

Tokom osam dana trajanja Sajma, CPN na svom štandu organizuje čitav niz promocija i razgovora o temama iz raznovrsnih naučnih oblasti, tribine, predstavljanje institucija i novih izdanja, kao i međunarodnih projekata u kojima je CPN jedan od partnera.

Centar za promociju nauke i ove godine, deveti put zaredom, na svom štandu izlaže oko 1000 publikacija naučnoistraživačkih organizacija Srbije, kao i svoja izdanja iz oblasti promocije nauke i naučne komunikacije.