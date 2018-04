Prva “inteligentna” četkica za zube koja vam pruža emotivnu podršku

Švedski inovativni brend FOREO, nakon obimnog istraživanja na svom Institutu za primenu novih tehnologija u industriji lepote, predstavlja prvu četkicu za zube sa veštačkom inteligencijom ISSALEXA koja deluje kao life coach – prepoznaje vaše emotivno stanje i prenosi vam poruke podrške dok perete zube!

Pored toga što čuva zdravlje vaših zuba zahvaljujući T-sonic pulsirajućoj tehnologiji, ova električna četkica je unapređena uz pomoć „inovativne veštačke inteligencije“ koja komunicira sa vama analizirajući vašu pljuvačku, što joj omogućava da proceni kakva vrsta emotivne podrške vam je potrebna na početku dana ili dok se spremate za spavanje.

Tim za istraživanje i razvoj Instituta FOREO sproveo je klinička istraživanja na više od stotinu ispitanika u periodu od pet meseci, zaključivši da su usta „ogledalo tela“, te da se analizom pljuvačke mogu utvrditi potrebe i navike koje odgovaraju vašem životnom stilu.

Kombinujući rezultate pomenutog istraživanja sa već prepoznatljivim tehnološkim inovacijama na polju oralne nege, FOREO je stvorio novu četkicu za zube ISSALEXA. Ova četkica koristi tehnologiju govora i veštačku inteligenciju kako bi obezbedila emotivnu podršku svom vlasniku kada utvrdi određena odstupanja u normalnom sastavu pljuvačke, pod uticajem stresa, anksioznosti, emocionalne osetljivosti, pa čak i prisustva tuđe pljuvačke ili alkohola u vašim ustima.

Napetost, anksioznost i stres: rezultati pokazuju da u ovakvim emocionalnim stanjima usta postaju neuobičajeno suva (osećaj poznat kao kserostomija), što znači da će ISSALEXA nakon otkrivanja simptoma slati poruke podrške kao što su: „Uspori malo, Marko. Radiš da bi živeo, ne živiš da bi radio“ ili „Seti se da treba da iskuliraš malo, Jovane. Ti si gospodar svog života“.

Emocionalna osetljivost: Pljuvačka takođe može da pokaže kada su ljudi emotivno osetljiviji, jer tada dolazi do nekarakterističnog lučenja hormona stresa, kortizola. Tada će ISSALEXA reći: „Glavu gore, lepoto! Nije sve tako crno kao što izgleda“, ili „Uvek slušaj sebe, Milice“.

Venost: Ovo je dodatna opcija koja omogućava otkrivanje tuđe pljuvačke u nečijim ustima, što može pomoći onima koji žele da saznaju da li se njihov partner ljubio sa nekim drugim. Primenom nove tehnologije se utvrđuju tragovi tuđe pljuvačke, a zatim se aktivira sistem upozorenja, uz svetlucanje crvene lampice i komentar: „Pa ko je to bio nevaljao!“

Zdravstvena upozorenja: Četkica se programira pre upotrebe u skladu sa vašim navikama na polju oralne higijene, a zatim uz pomoć veštačke inteligencije prati da li ste preskočili neki korak svoje standardne rutine, ili ste zaboravili da operete zube posle noćnog izlaska. Kada senzori uveče u kući detektuju odsustvo kretanja i toplotne energije, ISSALEXA se oglašava iz kupatila: „Alkohol loše utiče na zadah, tako da sam ti sutra otkazala izlazak na piće sa prijateljima“.

Generalni direktor kompanije FOREO, Pol Peros, ističe da vodeća pozicija kada je u pitanju beauty-tech industrija čini prepoznatljivost brenda i dodaje: „Našu osnovu čine inovacije i to je u samom srcu svega što radimo na Institutu za istraživanje i razvoj u Švedskoj. U svim našim proizvodima kombinujemo tehnologiju i inovacije i to sada podižemo na viši nivo u beauty industriji, uključivanjem veštačke inteligencije i tehnologije govora u nove proizvode. Na ovaj način omogućavamo najbolju oralnu negu, a ujedno nudimo ljudima i dodatnu vrednost u vidu prave emotivne podrške u svakom trenutku, kad god im je potrebna“.

ISSALEXA je deo revolucionarne ISSA linije, a ovo nije prvi put da jedna FOREO četkica za zube izazove veliku pažnju javnosti. Prošle godine je druga generacija ISSA 2* bila među članovima posade Star Trek Discovery u 2364. godini. Tom prilikom je predstavljena kao četkica budućnosti, ali ona nam je već donela tu budućnost.

Svoju ISSALEXA četkicu možete personalizovati na sajtu foreo.com unošenjem jedinstvenog broja proizvoda i registracijom svog imena, čime omogućavate aktivaciju četkice uz pomoć daljinske tehnologije. Svi oni koji žele da dodatno personaliziju svoju četkicu, mogu to da urade popunjavanjem kratkog upitnika, što će poboljšati inteligenciju ISSALEXA četkice. Takođe, četkica se može sinhronizovati sa vašim ličnim kalendarom, kako bi ISSALEXA imala uvid i u vaš društveni život.

ISSALEXA je dostupna na sajtu foreo.com po ceni od 299 USD, u crnoj i kobalt plavoj boji za muškarce, i ljubičastoj i nebesko plavoj za žene.

SPOJ TEHNOLOGIJE I LEPOTE KOJI POMERA GRANICE

ISSA 2 četkica za zube, koja je lansirana prošle godine, jedna je od FOREO četkica koje su pomerile granice u dentalnoj higijeni zahvaljujući ultrahigijenskom silikonu koji masira desni i 3D funkcionalnosti glave četkice koja se menja na svakih šest meseci. Ovaj uređaj za sada nije dostupan u našoj zemlji, ali se od decembra 2017. u dm drogerijama širom Srbije može nabaviti ISSA play četkica za zube, čije su osnovne karakteristike:

· Kombinovana od polimerskih vlakana i ultra-mekane silikonske glave, četkica je čvrsta na zubnoj gleđi ali nežna na desnima: Silikon masira desni, dok PBT četkica čisti gleđ;

· Ultra-higijenski medicinski silikon omogućava da se na četkici zadržava mnogo manje bakterija nego na običnim četkicama;

· 9.000 pulsiranja u minutu;

· Mekana, suptilna silikonska glava ne grebe površinu zuba;

· Fleksibilna glava četkice omogućava veći doseg;

· Potpuno vodootporna;

· Praktična, lagana i lako prenosiva;

· Jedna AAA baterija je dovoljna za šest meseci upotrebe;

· Specifičan stil i dizajn, dostupna za sada u dve boje;

· Brzo sušenje i neporoznost;

· Otpornost na stvaranje bakterija