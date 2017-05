Pupin memorijalni projekat među 5 najboljih na svetu

„Pupin memorijalni projekat”, partnerski projekat Obrazovno-istraživačkog društva „Mihajlo Pupin“ i kompanije Telekom Srbija, našao se među prvih pet projekata u okviru takmičenja Svetskog samita o informacionom društvu.

„Pupin memorijalni projekat” autorke Aleksandre Ninković Tašić, na predlog Ministarstva kulture i informisanja, našao se u konkurenciji sa još 349 projekata, i zahvaljujući osvojenim glasovima, plasirao u pet najboljih projekata na svetu. Time je osvojio titulu šampiona u okviru takmičenja Svetskog samita o informacionom društvu (WSIS) čiji je cilj promocija dobre prakse u upotrebi informaciono – komunikacionih tehnologija koje doprinose ostvarivanju nedavno dogovorenih Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Sam projekat, koji na globalnom nivou promoviše delo našeg velikog naučnika u oblasti telekomunikacija i kulture, sastoji se iz dve komponente, Pupinog virtuelnog muzeja i interaktivne izložbe o Pupinu u kojima je glavni partner bio Telekom Srbija. Nastavljajući tradiciju popularizacije lika i dela velikih srpskih naučnika, Telekom Srbija je, u saradnji sa Obrazovno-istraživačkim društvom „Mihajlo Pupin“, na interaktivan način, kroz Virtuelni muzej omogućio mladima da „kroče“ u svet Mihaila Pupina Idvorskog, obiđu njegov zavičaj i steknu uvid u rad ovog velikog naučnika, profesora i dobrotvora.

Druga komponenta, izložba „Pupin – od fizičke do duhovne realnosti“, jedinstvena je po mnogo čemu jer predstavlja najobimniji presek života i dela velikog Pupina, prikazan upotrebom tehnologije proširene stvarnosti na taj način ispisujući muzeologiju budućnosti. Sama izložba trajala je 15 meseci i videlo ju je više od 120.000 građana i posetilaca Beograda.

Visok plasman „Pupin memorijalnog projekta“ značajan je ne samo zbog promovisanja naučnog nasleđa Mihajla Pupina u oblasti kulture i telekomunikacija čiji je rad zaštitio i UNESKO 2014. godine, već i zbog činjenice da ta promocija koristi moderne tehnologije kako bi ljudima širom sveta približila naučnu građu Mihajla Pupina.

Pored izložbe i Virtuelnog muzeja, Telekom Srbija je, u saradnji sa autorkom Aleksandrom Ninković Tašić, organizovao konkurs o Pupinu na kojem je učestvovalo više od tri stotine đaka, a Idvor, rodno mesto naučnika, ucrtano je na virtuelnu mapu sveta. Tako je Virtuelni muzej, zahvaljujući Telekomu Srbija i Obrazovno-istraživačkom društvu, postao mesto interaktivnih sadržaja namenjenih mladima.

Nastavljajući dobru tradiciju približavanja lika i dela velikih naučnika najširoj publici, Telekom Srbija je u prethodnoj godini realizovao i projekat „Teslin vremeplov“, multimedijalnu projekciju o životu i delu Nikole Tesle, koji se našao među pet najboljih projekata u oblasti nauke i obrazovanja u Evropi u 2016. godini. Time je Telekom Srbija, po drugi put u šest meseci, ostvario zavidnu poziciju na međunarodnim konkursima koji vrednuju upotrebu modernih tehnologija u nauci i kulturi.