Razgovor o Odravnjivanju – doktoratu u formi stripa

Centar za promociju nauke i Kulturni centar Beograda organizuju u četvrtak, 11. maja, u 19 časova, u galeriji Artget, razgovor o nesvakidašnjem izdanju „Odravnjivanje” Nika Suzenisa, prvom odbranjenom i objavljenom doktoratu u formi stripa. Ovaj razgovor odvijaće se u okviru izložbe Art+Science,koja je otovrena za posetioce u KCB-u i Galeriji nauke i tehnike SANU do 25. maja.

Inspirisan satiričnom knjigom „Ravanija“ Edvina Abota iz 1884. godine, u kojoj je svet ravna ploča u kojem žive dvodimenzionalni likovi, Nik Suzenis u „Odravnjivanju“ vizuelni izraz vidi kao posebnu formu koja nas tera da podignemo pogled iz „ravnog“, ograničenog sveta teksta.

On koristi modernu formu stripa, jedinstvenu po kombinovanju vizuelnog i tekstualnog pristupa, kako bi pokazao da su slika i reč nesamerljivi partneri u kreiranju i prenošenju značenja. Izazivajući konvencionalne vidove akademskog diskursa, Suzenis pred čitaoce stavlja ujedno i neverovatno delo grafičke umetnosti i ozbiljno ispitivanje načina na koje ljudi strukturiraju znanje.

Harvard Juniverziti Pres je objavio „Odravnjivanje“ 2015. godine, a prevod na srpski jezik izdao je Centar za promociju nauke u oktobru 2016. godine.

U razgovoru učestvuju:

Aleksandar Zograf, strip autor

Marija Novaković, prevoditeljka

Nikola Dragomirović, strip kritičar

Razgovor vodi: Ivan Umeljić, urednik izdavačke delatnosti Centra za promociju nauke