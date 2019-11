Rentiranje elektronskih bicikala ideja za dobar biznis

Beograd, a i većina naših većih gradova odavno su zanimljive turističke lokacije i svake godine beleže sve veći broj stranih gostiju sa svih strana planete. Logično glavni grad je posebno atraktivan, ali kako je gusto naseljen i krcat automobilima za njegov obilazak je neophodno biti dobro informisan i dobro opremljen.

Kada to kažemo ne mislimo samo na odevne predmete i prateće gedžete već i prevozno sredstvo koje će lako da se probija kroz automobilske gužve i užurbane gradske četvrti. Još ako je isto ekološki prihvatljivo i pritom nije skupo, onda je to pun pogodak. Verujemo da već pretpostavljate da mislimo na neko od električnih prevoznih sredstava. Tako je, i to konkretno na električne bicikle koji iz godine u godinu i na ovim prostorima beleže rast u prodaji.

U većini zapadnih država u gotovo svim gradovima moguće je iznajmiti električne bicikle (ili neka druga električna prevozna sredstva) i uživati u obilasku istih sa njima. Cena rentiranja logično zavisi i od standarda zemlje, kao i grada u koji posetilac ide ali u osnovi je povoljna i isplativa za turistu, kao i svakog ko ima potrebu da brzo i povoljno pređe sa jednog kraja grada na drugi ili krene u detaljan obilazak istog.

Prednosti korišćenja električnih bicikala u svrhu obilaska grada (ili njegove okoline) su ogromne, a svakako one ključne su vezane za održavanje i veoma malu potrošnju energije. U susednoj Hrvatskoj, kao i u Sloveniji iznajmljivanje električnih bicikala je postalo veoma popularno, posebno u Hrvatskoj na Jadranu. Italija i Grčka odavno imaju razvijen biznis sa električnim biciklama, a kako stvari stoje uskoro bi i Crna Gora mogla ozbiljnije da zapliva ovim vodama.

Na domaćem terenu stvari su tek u povoju, bar tako kaže Milan Manojlović jedan od osnivača jedine domaće kompanije za proizvodnju električnih bicikala E prime. Prema njegovoj priči Srbija tek treba ozbiljno da shvati perspektivu ovog posla, koji našim većim gradovima može da obezbedi dodatne novce u budžetu, a privrednicima koji uđu u ovaj biznis lepu zaradu. On kaže da investicija u 5 električnih bicikala u cilju rentiranja može da se otplati već za par meseci, nakon čega kreće zarada.

Na sve to treba uzeti u obzir i da je kompletno održavanje sistema veoma povoljno i da iziskuje minimalni trud i dodatna ulaganja. Iznad svega, električni bicikli imaju mogućnost GPS praćenja pa je mogućnost krađe svedena na minimum. Rentiranje električnih bicikala je sigurno jedan od isplativijih poslova u poslednjih par godina i to potvrđuju sva istraživanja.

“Srbija i njeni gradovi imaju potencijal da ovaj biznis ožive i lepo prihoduju od njega samo je potrebno potencijalne investitore u ovaj posao upoznati sa svim njegovim prednostima. Takođe, bicikli kompanije E prime su zbog svojih odličnih karakteristika i korektne cene jedan od najboljih izbora baš za ovakav posao što se i pokazalo u praksi.” – izjavio je Milan Manojlović predstavnik kompanije E prime.