Rešenja za 3D štampu omogućavaju udobnu i otpornu obuću budućnosti

BASF Rešenja za 3D štampanje i njegov strateški partner Origin, dobavljač štampača za aditivnu proizvodnju sa otvorenom platformom, ostvaruju saradnju sa proizvođačem obuće ECCO kako bi razvili potpuno novi pristup u proizvodnji obuće. Danska ECCO Grupacija, koja je inovativni svetski proizvođač kvalitetne obuće, koristi Origin-ovu platformu i BASF-ov materijal Ultracur3D u svom Centru za istraživanje i razvoj u Danskoj. Inicijalni rezultati pokazuju izuzetnu preciznost detalja i mehaničku stabilnost zahvaljujući Origin-ovom jedinstvenom programabilnom polimerizacijskom procesu (P3).

Origin-ov cilj je da, uz partnera kao što su BASF Rešenja za 3D štampanje (BASF 3D Printing Solutions – BASF 3DPS), uspostavi aditivnu proizvodnju kao pogodno rešenje za masovnu proizvodnju. Otvorena platforma kompanije Origin u kombinaciji sa BASF-ovim materijalima omogućuje najprecizniji mogući fokus ka krajnjem korisniku kako bi se zadovoljili i najveći zahtevi.

„Origin-ov novi sistem štampanja je idealan za našu inovativnu seriju fotopolimera Ultracur3D”, potvrđuje Arno Gedu, poslovni direktor Rešenja za fotopolimere, BASF Rešenja za 3D štampanje. „Ovo omogućuje krajnjim korisnicima postizanje visokih brzina obrade i vrhunske završne obrade površine koja verno reprodukuje čak i najfinije teksture i osigurava izvanrednu mehaničku stabilnost. Blisko smo sarađivali sa našim korisnicima i znamo da moramo obezbediti najbolja rešenja na tržištu u pogledu završne obrade, mehaničkih svojstava, cene po proizvedenom delu i produktivnosti. Kombinacija Origin-ove tehnologije i BASF-ovih materijala je obećavajuća, kao što inicijalni rezultati i prvi funkcionalni prototipi koji su proistekli iz ove saradnje to jasno ilustruju.”

Ultracur3D linija proizvoda kompanije BASF 3DPS sadrži kako dokazane, tako i fotopolimere nove generacije za upotrebu u različitim procesima štampanja, kao što su digitalna obrada svetlosti, stereolitografija ili LCD proces, a sada i Origin-ov P3 proces. Ultracur3D proizvode odlikuju izuzetna otpornost i čvrstina, visoka elastičnost i dugotrajna UV stabilnost. Pogodni su za proizvodnju prototipova, kao i za masovnu proizvodnju u praktično svim velikim industrijama.

„Blisko smo sarađivali sa BASF-om na razvijanju ne samo novih materijala, već i novih procesa za 3D štampanje za svaki od njih”, objašnjava Čarli Vestner, viši potpredsednik Prodaje i marketinga kompanije Origin. „Konsultujući se, shvatili smo kako možemo postići kvalitetnu rezoluciju i kontrolu procesa koji savršeno odgovaraju našim kupcima i njihovim aplikacijama. Svojim kupcima nudimo potpunu kontrolu u procesu štampanja – i to ne samo u dizajniranju proizvoda, već i u samom dijapazonu opcija dizajna koje on nudi, što znači da se može precizno prilagoditi svakoj pojedinačnoj primeni.”

„Origin je idealan partner za kompaniju BASF jer se, kao i mi, drži vodećih industrijskih standarda u pogledu kvaliteta”, kaže Oleksandra Korotčuk, menadžer za razvoj poslovanja u BASF-ovim Rešenjima za 3D štampanje. „Zahvaljujući procesima štampanja oni su u mogućnosti da postignu konzistentnu površinsku obradu A klase i izuzetnu rezoluciju, dok naši materijali obezbeđuju dugoročne funkcionalne upotrebe.”