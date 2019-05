Robot Titan na otvaranju velikog automatizovanog skladista kompanije HELL ENERGY

Futuristički gost, svetski poznat robot Titan, pozvan je da preseče vrpcu na svečanom otvaranju potpuno automatizovanog visokoregalnog skladišta mađarske kompanije HELL ENERGY koje je u mogućnosti da skladišti 31 hiljadu paleta. S obzirom da je skladište u potpunosti automatizovano i robotizovano, da nema zaposlenih, nije potrebno ni električno osvetljenje pa ono u potpunosti funkcioniše u mraku. Ovo je poslednja faza skoro 94 miliona evra vredne investicije kompanije.

Na putu ka napretku

U skladu sa nizom razvojnih poduhvata započetih 2016. godine, izuzetno veliki porast proizvodnih kapaciteta zahtevao je od kompanije HELL da neprestano proširuje svoj logistički centar. Izgradnja je obavljena rekordnom brzinom i podržana je visokom profesionalnošću, zahvaljujući kojoj je do kraja prošle godine završeno potpuno automatizovano visokoregalno skladište visoko 30 metara. Transportni sistem koji povezuje HELL punionicu sa fabrikom aluminijumskih limenki i skladišnim sistemom skela sastavljen je do kraja 2018. godine. Nakon testiranja i ugradnje logističkog softvera specijalno razvijenog da zadovolji potrebe kompanije, automatizovano skladište i transportni sistem postali su operativni.

„Najavili smo 2016. godine investiciju vrednu skoro 94 miliona evra, koju smo se obavezali da ćemo završiti do kraja 2019. godine i za koju smo dobili oko 22 miliona evra pomoći mađarske Vlade. Kao prvi deo investicije, 2017. godine sagradili smo prvu fabriku aluminijumskih konzervi u Mađarskoj, a 2018. godine smo izgradili treću liniju za konzerviranje, jednu od najsavremenijih i najbržih na svetu, kapaciteta 120.000 limenki na sat. Sada smo izgradili jedno od najvećih automatizovanih skladišta u zemlji, tako da smo došli do kraja ove trogodišnje investicije tokom koje smo se takođe obavezali da ćemo stvoriti 320 novih radnih mesta u jednom od najsiromašnijih regiona zemlje. Kompanija je u proteklih osam godina uložila više od 220 miliona evra, uz ove doprinose, zajedno sa održivim poslovnim strategijama, stvorili smo vrednost koja je uvrstila HELL na mapu brendova energetskih napitaka poznatih širom sveta”, rekao je izvršni direktor HELL ENERGY Barnabaš Čereklje (Barnabas Csereklye) na svečanom otvaranju.

Ultra-moderne fabrike giganti i svetski kvalitet u malom gradu

Nakon osnivanja 2006. godine, za samo 4 godine, HELL ENERGY je dospeo na vrh mađarskog tržišta energetskih napitaka. U cilju fleksibilnog opsluživanja kupaca visokokvalitetnim proizvodima, HELL je 2011. godine izgradio sopstvenu punionicu. Prvo jedna, pa zatim i druga ultramoderna linija za konzerviranje instalirana je u fabriku za punjenje aluminijumskih limenki, da bi proizvodna jedinica takođe bila proširena i linijom za punjenje PET boca. Tokom leta 2017. godine izgrađena je prva fabrika za proizvodnju aluminijumskih limenki za piće u Mađarskoj pod nazivom QUALITY PACK. To znači da kompanija sada može da kaže za sebe da je jedini proizvođač energetskih i bezalkoholnih napitaka na svetu koji pokriva ceo spektar proizvodnje. Treća linija za konzerviranje otvorena je prošle godine, udvostručujući proizvodne kapacitete na 4,5 miliona energetskih i bezalkoholnih pića koja se svakodnevno proizvode u fabrici u mestu Sikso.

Pogledajte film o visokotehnološkoj investiciji koja oduzima dah i zavirite tamo gde niko nije otišao ranije: