Sajam knjiga 2017: Sva izdanja naučne zajednice na standu CPN-a

Na štandu CPN-a, u Hali 2, tokom predstojećeg Sajma knjiga biće izložena sva izdanja naučne zajednice u Srbiji objavljena tokom prethodne godine, a posetioce čekaju i drugi programi, predstavljanja publikacija i zanimljivi gosti

Kao i prethodnih godina, tokom Sajma knjiga u Beogradu, koji se održava od 22. do 29. oktobra, na štandu Centra za promociju nauke biće predstavljena sva izdanja naučnoistraživačkih organizacija koja su u poslednjih godinu dana objavljena u Srbiji.

CPN priprema bogat program za sve posetioce – od predstavljanja i promocija radova domaćih istraživača do posebnih programa koje organizuju naučni klubovi iz 13 gradova širom zemlje, kao i promociju desetog broja časopisa Elementi i novog izdanja CPN-a, knjige „Bura informacija“.

Tema ovogodišnjeg gostovanja CPN na štandu u Hali 2 na Sajmu knjiga su naučne informacije. Ovaj retko korišćeni izraz obuhvata globalnu razmenu informacija između istraživača, njihovih institucija, izdavača, kompanija i država. Najpoznatiji primeri naučnih informacija – recenzija, citiranost, impakt faktor, Hiršov indeks – koriste se kako bi se ocenio naučni rad i odredila sudbina njegovog autora. Čitav štand CPN-a dizajniran je i opremljen u tom duhu.

U ovogodišnjem Katalogu izdanja naučnoistraživačkih organizacija, koji CPN tradicionalno poklanja svim posetiocima štanda, našao se niz zanimljivih istraživanja objavljenih u godinu dana od prethodnog Sajma knjiga. Katalog je podeljen po oblastima i obuhvata biotehničke, društvene, medicinske, prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke i humanističke nauke, kao i posebna izdanja univerziteta, SANU, stručnih društava, zavoda, ministarstava, i izdanja CPN.

CPN planira i nekoliko promotivnih događaja za sopstvena izdanja – prevashodno za uzbudljivo novo izdanje, knjigu „Bura informacija“ autora Vinsenta F. Hendriksa i Pelea G. Hansena, koja se bavi ljudskim ponašanjem na društvenim mrežama na jedan originalan i duhovit način, a koja je možda najbolje opisana sintagmom „socijalna psihologija na spidu“.

Pored „Bure informacija“, CPN predstavlja i novi, deseti broj časopisa Elementi, u kojem se, pored teme broja koja nosi naziv „Kraj“, mogu pročitati tekstovi o industriji nepoverenja, o jednom poznatom paleontologu i njegovoj studiji premeravanja čoveka, o stogodišnjici Oktobarske revolucije, uz mnoge druge tekstove.

Celokupan program aktivnosti na štandu CPN-a tokom trajanja Sajma knjiga možete pronaći na sajtovima cpn.rs i elementarium.cpn.rs.