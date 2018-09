Samsung otvorio Centar za veštačku inteligenciju u Njujorku

Kako bi se osnažili kapaciteti za razvoj veštačke inteligencije, kompanija Samsung otvorila je novi centar za veštačku inteligenciju (AI, artificial intelligence) u Njujorku. Objekat se nalazi na adresi West 18th Street 123.

Na čelu novootvorenog centra je Danijel D. Li, izvršni potpredsednik Samsung Divizije za istraživanje i globalni eminentni stručnjak za AI robotiku. U saradnji sa H. Sebastijanom Sjungom, najvećim stručnjakom za AI tehnologije zasnovane na neuro-nauci, biće zadužen za napredna istraživanja veštačke inteligencije u oblasti robotike.

Sjung će se, kao šef naučnih istraživanja u kompaniji Samsung, baviti obezeđivanjem dragocenih smernica u naprednim istraživanjima veštačke inteligencije, prilikom razvoja novih mogućnosti za unapređenje poslovanja.

“Potrebno nam je da svoju pažnju usmerimo na stvaranje novih vrednosti, koje olakšavaju život ljudima i čine ga jednostavnijim, tako što ćemo iskoristiti snagu veštačke inteligencije u Samsung proizvodima i servisima,” izjavio je Hjun-suk Kim, predsednik i šef Divizije za istraživanje u Samsungu, koji predstavlja sektor za napredno istraživanje i razvoj u Diviziji za uređaje kompanije. “Da bismo to uspeli, svi naši globalni centri za veštačku inteligenciju moraju da igraju ključnu ulogu”.

Samsung je predstavio svoje planove za širenje mogućnosti za napredna istraživanja u oblasti veštačke inteligencije, zapošljavanjem oko 1000 specijalista do 2020. godine. Ovo će biti šesti Samsung centar za AI u svetu, a radiće kroz partnerski odnos sa drugim centrima za razvoj veštačke inteligencije kompanije. Ostali centri za AI nalaze se u Koreji, Velikoj Britaniji, Kanadi, Rusiji i Silikonskoj dolini u SAD.

“Uzbuđeni smo što otvaramo novi Samsung Centar za veštačku inteligenciju u Njujorku, specijalizovan za istraživanja u robotici,” izjavio je Danijel D. Li. “Njujork je jedan od najvećih gradova na svetu, a sa ovim novim centrom moći ćemo da na najbolji način iskoristimo neverovatne talente koji žive u ovom delu sveta. Takođe, veoma se radujemo saradnji sa vrhunskim univerzitetima i akademskim centrima u ovom regionu.”

Globalni centri za AI će doprineti Samsungovom istraživanju u oblasti veštačke inteligencije koristeći jedinstvene prednosti regiona u kojima se nalaze, a očekuje se da će Samsung proširiti delatnost svojih AI centara na druge regione bogate tehnologijom i talentima, kako bi učvrstio svoje vodeće mesto u istraživanju veštačke inteligencije u ovoj industriji.

“Polje veštačke inteligencije postiglo je revolucionarni napredak konačnim usvajanjem neuralnih mreža,” izjavio je H. Sebastijan Sjung. “Ovo je tek početak nove ere inovacija u oblasti veštačke inteligencije, a mi u Samsungovom Centru za istraživanje veštačke inteligencije u Njujorku smo ponosni što smo deo ovog poduhvata.”