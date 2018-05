Samsung Research otvara 3 nova Centra za veštačku inteligenciju (AI)

Samsung Research, napredni centar za istraživanje i razvoj kompanije Samsung Electronics SET, najavio je otvaranje tri nova Centra za veštačku inteligenciju (AI) u Kembridžu, Torontu i Moskvi (biće otvoren 29.maja), sa ciljem ojačanja potencijala i dodatnog istraživanja veštačke inteligencije namenjene korisnicima.

Samsung Research rukovodi najnovijim projektima kada je reč o širenju globalnih istraživačkih potencijala za veštačku inteligenciju kompanije Samsung. U domenu rada centra je bilo je i otvaranje novih Centara za veštačku inteligenciju prošlog novembra u Seulu i u Silicijumskoj Dolini u januaru ove godine. Sa tri nova centra, biće operativan u pet Centara za veštačku inteligenciju širom sveta.

Takođe, obezbedivši globalne stručnjake za veštačku inteligenciju, Samsung Research planira da proširi broj naprednih istraživača u ovom domenu na oko 1.000 istraživača do 2020. godine.

„Samsung ima dugu istoriju u potrazi za inovacijama i uzbuđeni smo što donosimo tu istu strast i tehnološko vođstvo u područje veštačke inteligencije“, izjavio je Hyun-suk Kim, predsednik i direktor kompanije Samsung Research na svečanom otvaranju novog Centra za veštačku inteligenciju u Kembridžu. „Sa novim centrima i zapošljavanjem vodećih stručnjaka na terenu, naš cilj je da budemo pokretač promena u industriji veštačke inteligencije“.

Najveći talenti iz polja veštačke inteligencije će pomoći u vođenju novih centara

Samsungov Centar u Kembridžu će voditi Endrju Blejk, prethodno direktor kompanije Microsoft’s Cambridge Laboratory i pionir u razvoju teorije i algoritama koji nastoje da omoguće računarima da se ponašaju kao mašine koje vide. Saradnjom sa eminentnim stručnjacima iz tog polja, poput profesorke Maje Pantić (Imperial College), Samsungov Centar za veštačku inteligenciju u Kembridžu će igrati ključnu ulogu u naprednim AI istraživanjima za Samsung Research.

„Ovaj novi Centar znači našu predanost napretku veštačke inteligencije“, rekao je Endrju Blejk i dodao: „Istraživanje će nam pomoći da bolje razumemo ljudsko ponašanje, istovremeno istražujemo područja kao što su prepoznavanje emocija i dalje širimo granice komunikacije sa korisnicima kako bismo razvili AI tehnologije koje poboljšavaju živote ljudi“.

Samsungov AI Centar u Torontu vodiće dr Lari Hek, viši potpredsednik kompanije Samsung Research America (SRA) i stručnjak za tehnologije virtuelnih ličnih asistenata, kao i direktor SRA centra za veštačku inteligenciju. Centar u Torontu podržaće svoje istraživačke napore u temeljnim AI tehnologijama uz stratešku saradnju sa glavnim univerzitetima u Kanadi.

Očekuje se da će Samsungov centar za veštačku inteligenciju u Moskvi iskoristiti ruska znanja u matematici, fizici i drugim naukama. Planirano je da se uključe vodeći stručnjaci za veštačku inteligenciju kao što su profesor Dmitrij Vetrov (Viša škola za ekonomiju) i profesor Viktor Lempitski (Institut za nauku i tehnologiju Skolkovo), koji će voditi istraživanja o algoritmima AI.

U svojoj viziji za AI, Samsung se fokusira na pet osnovnih aspekata tokom vođenja istraživanja.To uključuje-veštačku inteligenciju (AI) koja je „fokusirana na korisnika“, kroz realizaciju personalizacije putem multi-modalnog interfejsa; „Stalno učenje“, kroz kontinuirano samouko učenje iz podataka; „Uvek tu“, kao ambijentalna usluga; „Uvekkorisno“, uz minimalnu intervenciju korisnika i odgovora na zahteve; i „uvek siguran“, obezbeđujući sigurnost korisnika i privatnost.

Budući da je fokus na ovome, novi centri za veštačku inteligenciju će iskoristiti najsavremenija istraživačka okruženja, zajedno sa regionalnim snagama istraživača, kako bi Samsungov potencijal za veštačku inteligenciju preneli na nov nivo.

U toku aktuelnih inicijativa, uključujući organizaciju Foruma za veštačku inteligenciju prošle godine, Samsung blisko sarađuje sa poznatim naučnicima za AI, pripremajući se za postavljanje istraživačkih baza kroz područja stručnosti. Samsung će nastaviti da širi područja stručnosti i tehnologije širom sveta, uključujući posebno važan istočni deo SAD-a.

U godinama koje dolaze, uređaji za Internet of Things (IoT) ugrađeni sa AI generisaće širok raspon podataka koji mogu pružiti fascinantne uvide o životima korisnika, omogućujući im da iskoriste inteligentne usluge poboljšavajući njihove lične sklonosti i ponašanja. Kako uređaji koji imaju AI omogućavaju korisnicima najefikasnije opcije, oni će biti ključni za uspeh tehnologije veštačke inteligencije u bliskoj budućnosti. Kako bi omogućio pružanje korisničkog ekosistema, Samsung ima za cilj da izgradi platformu za veštačku inteligenciju pod zajedničkom konstrukcijom, koja će se ne samo brzo povećavati, veći pružiti najdublje razumevanje konteksta i ponašanja, što čini veštačku inteligenciju relevantnijom i korisnijom.