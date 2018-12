Saradnja Microsofta i Volkswagena – buducnost konektovanih automobila koji se mogu deliti

U nemačkom proizvođaču automobila Volkswagen, budućnost automobila vide kao mnogo više od jednostavnog četvorotočkaša koji služi za prevoz i završavanje obaveza. Automobili će se integrisati sa našim svakodnevnim životima na načine koji su se u prošlosti činili nemogućim.

Ranije ove godine, kompanija je otkrila svoje planove za automobilski cloud – Volkswagen Automotive Cloud – platformu koja će omogućiti nesmetano i glatko iskustvo za vozače od momenta ulaska, preko korišćenja, pa do napuštanja automobila, uvodeći nas u novu eru istinski povezanih vozila.

Zasnovan na Microsoft Azure cloudu i IoT Edge platformi, Automotive Cloud će omogućiti vozačima da bez napora zadrže kontrolu nad svojim profesionalnim i privatnim životima. Od ulaska u automobil u kojem ih čeka ista muzika koju su upravo slušali u svojoj dnevnoj sobi, do upravljanja kalendarom obaveza i obavljanja radnih sastanaka preko Skype-a, automobil će se razviti u fizičkog i digitalnog asistenta od neprocenjivog značaja.

Osim aistencije pri individualnim potrebama, mogućnosti Volkswagen Automotive Clouda mogu se proširiti i na organizacije.

„Cloud će nam omogućiti da idemo u korak i mnogo brže se adaptiramo na potrebe tržišta i korisnika“, kaže Heiko Huettel, šef Connected Car-a u Volkswagen AG. „Biće otvoren i za nezavisne developere. Na primer, naš interfejs bi mogao da se integriše sa HR i finansijskim sistemom kompanije, pružajući rešenje za upravljanje i deljenje korporativnih automobila bez problema. Cloud rešenje otvara vrata za buduće slučajeve upotrebe, koji danas čak ni ne postoje.“

Automobili kao usluga: budućnost deljivih vozila

“Ono što želimo da postignemo je budućnost u kojoj svako Volkswagen vozilo može da se deli među korisnicima, na sve načine koji mogu da se zamisle“, navodi Huettel.

Za Volkswagen, budućnost konektovanih vozila nadilazi automatizaciju, pa čak i digitalnu asistenciju.

“Želimo budućnost u kojoj možete da pronađete i uđete u automobil koristeći samo svoj pametni telefon kao ključ, ili da omogućite prijateljima i porodici da pozajme vaš automobil dok vi niste tu, tako što ćete im jednostavno odobriti pristup putem aplikacije. To je budućnost u kojoj nema napora. To je ono čemu težimo. Mislim da bi ovo moglo da ima veliki uticaj na saobraćajnu infrastrukturu uopšte. Naš najvažniji cilj je da osnažimo ljude.”

Značaj (i integritet) podataka

Kako tehnologija postaje sve korisnija, i kako sve više čini za nas, podaci su od sve vitalnijeg značaja. Bez toga, mnoge pogodnosti napredaka koji se postižu u oblasti digitalnih asistenata ove vrste i drugih rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, jednostavno ne bi mogle da postoje.

U svetu u kojem se kompanije transformišu u tehnološke kompanije, kada privatnost podataka s pravom postaje sve važnija, Volkswagen privatnosti prilazi polazeći od temelja: “AI je budućnost, ali pre nego što svi počnemo da radimo na njoj, moramo da se fokusiramo na prvi korak “, kaže Huettel. “Nije važno samo koji se podaci i kako koriste da bi se postigao maksimalni efekat, već je i sigurnost tih podataka od neprikosnovenog značaja. Prvi korak uvek mora da bude taj da se obezbedi sigurnost podataka o kupcima. Tada, i samo tada, možemo bezbedno iskoristiti ove podatke u njihovom punom potencijalu, kako bi se postigla korist za živote kupaca.”

Integritet podataka je primarna briga za Volkswagen, a programi kao što je Microsoftova Inicijativa za zajedničke inovacije obezbeđuju da Microsoft nikada neće koristiti podatke kompanije Volkswagen da bi se prema njoj postavio kao konkurent.

Kao deo partnerstva sa Microsoftom, Volkswagen će u USA, blizu sedišta Microsofta u Redmondu, otvoriti novu kancelariju za razvoj automobilskog clouda. Microsoft će Volkswagenu pružiti praktičnu podršku u uspostavljanju nove kancelarije, uključujući i asistenciju u procesu zapošljavanja, upravljanja ljudskim resursima, kao i konsultantske usluge. Očekuje se da će u bliskoj budućnosti kancelarija zapošljavati oko 300 inženjera.

Dodatno, Volkswagenovi developeri i inženjeri će moći da iskoriste Microsoftovu ekspertizu po pitanju clouda u svim segmentima svoje organizacije, kroz dragocena znanja i uvide do kojih će dolaziti kroz saradnju, istovremeno obezbeđujući energičan proces razvoja.

“Došli smo do zaključka da moramo da se promenimo na revolucionaran način”, kaže Huettel, “Želimo da iz Microsoftove kulture i Microsoftove tehnologije iskoristimo ono što možemo. Želimo da budemo Microsoft automobilske industrije, u smislu da budemo percipirani kao kompanija koja je napravila digitalnu transformaciju i istinski se doživljava kao jedan od digitalnih igrača na tržištu.”