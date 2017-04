SES-10 satelit uspešno lansiran na „recikliranoj“ Falcon 9 raketi kompanije SpaceX

Kompanija SES (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange: SESG) objavila je da je SES-10 satelit, koji je instaliran na Falcon 9 raketi kompanije SpaceX, uspešno lansiran u svemir u iz NASA svemirskog centra u mestu Kenedi na Floridi. SES-10 je prvi geostacionarni komercijalni satelit koji je lansiran na raketi koja je prethodno već bila korišćena.

Snopovi sa SES-10 satelita omogućiće kompaniji SES da obezbedi usluge DTH emitovanja, kao i usluge za korporativne klijente i mobilne operatere širom regiona. SES-10 će zameniti kapacitet koji trenutno obezbeđuju drugi SES sateliti na 67 stepeni zapadno i doneće dodatne kapacitete u Meksiku, Centralnoj Americi, Južnoj Americi i na Karibima.

U skladu sa sporazumom sa Andskom zajednicom (Bolivija, Kolumbija, Ekvador i Peru), satelit će raditi kao satelit Simon Bolivar 2 u okviru Andske zajednice, obezbeđujući satelitske kapacitete za svaku članicu. Satelitski projekat Anda nastao je usled želje i interesa članica da poseduju zajedničku satelitsku mrežu i koriste prednosti resursa na spektru Anda na 67 stepeni zapadno.

„Uspešno lansiranje SES-10 na prvoj misiji kompanije SpaceX u okviru koje je lansirana već korišćena raketa otvara novu eru svemirskih letova. Ponosni smo jer smo se udružili sa kompanijom SpaceX na ovom inovativnom projektu u okviru kojeg koristimo već korišćene rakete, koji će pristup svemiru učiniti efikasinijim u pogledu troškova i upravljanja“, izjavio je Martin Halivel (Martin Halliwell), glavni tehnološki direktor u kompaniji SES. „Dodatni kapacitet koji nudi SES-10 je idealan za pružanje dodatnih TV usluga sa boljim kvalitetom slike, kao i brže usluge širokog opsega, koje će biti dostupne milionima ljudi širom Latinske Amerike i Kariba’’.

„Oduševljeni smo što smo uspešno lansirali već korišćenu raketu Falcon 9. Ovo je istorijski korak na putu održivog korišćenja raketa“, izjavio je Gvejn Šotvel (Gwynne Shotwell), predsednik i oprerativni direktor u komapniji SpaceX. „Zadovoljstvo nam je što smo to ostvarili zajedno sa kompanijom SES, koja nam je pružala veliku podrušku u inovativnim projektima tokom prethodnih godina“.

SES-10 je napravila kompanija Airbus Defence and Space i zasnovan je na platformi Eurostar E3000. Satelit će koristiti električni plazma pogonski sistem za manevre u orbiti i hemijski sistem za inicijalno podizanje u orbitu, kao i određene manevre u orbiti.