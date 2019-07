Sutra je Dan nauke – TRIBINA: Može li nauka da promeni Srbiju

Sutra, 10. jula, u Republici Srbiji se obeležava Dan nauke, u spomen na dan rođenja Nikole Tesle. Tim povodom Institut za fiziku u Beogradu organizuje tribinu na kojoj će se govoriti o tome šta nauka donosi našem društvu i kako se razvija.

Grupa naučnika i izumitelja koji su mahom bili imigranti iz Evrope, među kojima je i Nikola Tesla (1856-1943), pre više od sto godina svojim otkrićima učinila je Ameriku svetskom silom i promenila svet koji je do tada postojao. Može li nauka danas da na sličan način promeni i Srbiju? Na tribini će se otvoreno govoriti o tome šta nauka danas donosi našem društvu kroz opšti okvir i stanje u kome se razvija, ali i kroz reperezentativne projekte i istraživanja.

Pridružite nam se sutra, 10. jula, u 19 časova u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra (SKC) na događaju pod nazivom “Može li nauka da promeni Srbiju”.

Učesnici tribine su:

Prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar zadužen za nauku u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

državni sekretar zadužen za nauku u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Dr Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku u Beogradu, instituta od nacionalnog značja za Republiku Srbiju

direktor Instituta za fiziku u Beogradu, instituta od nacionalnog značja za Republiku Srbiju Gordana Danilović Grković, v.d. direktorka Naučno-tehnološkog parka Beograd

v.d. direktorka Naučno-tehnološkog parka Beograd Dr Marija Mitrović Dankulov, Inovacioni centar Instituta za fiziku u Beogradu

Inovacioni centar Instituta za fiziku u Beogradu Dr Kosta Jovanović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Moderatori su Marija Đurić i Slobodan Bubnjević, „Nauka kroz priče“