Takmičenje u slaganju Rubikove kocke u subotu

U subotu, 26. maja, na Trgu Republike održava se uzbudljivo takmičenje u slaganju Rubikove kocke, u dva termina, od 11 i od 18 časova, a otvoreno je za sve zainteresovane građane svih generacija. Ovo takmičenje odigrava se u okviru manifestacije Maj mesec matematike (M3), koja se ove godine organizuje sedmi put zaredom u organizaciji Centra za promociju nauke u saradnji sa Matematičkim institutom SANU.

Uz takmičenje u slaganju Rubikove kocke, prolaznici na Trgu Republike biće u prilici da vide izložbu o algoritmima Algoritmi od kuhinje do berze, koja svojim zanimljivima pričama uvodi prolaznike u čudesni svet matematike, uz moto ovogogodišnje manifestacije „Matematika, problem rešen". Ova izložba uputiće posetioce u primenu algoritama u svakodnevnom životu.

Rubikova kocka, poznata i kao Magična kocka ili Mađarska kocka je „jednostavna“ slagalica iza koje stoji „ozbiljna“ matematika. To je mehanička igračka koju je ne tako davne 1974. godine izumeo mađarski pronalazač i profesor arhitekture Erne Rubik. Rubikova kocka se smatra jednom od najprodavanijih igračka u svetu, jer je do 2005. godine prodata u više od 300 miliona primeraka.

U čemu se sastoji ozbiljna matematička igra slaganja kocke? Rubikovu kocku treba vratiti u početni položaj gde je svaka strana kocke u jednoj boji.

Za mnoge Rubikova kocka na prvi pogled predstavlja nesavladivu prepreku za koju misle da je potrebno biti natprosečno inteligentan ili čak i genije kako bi se rešila. To je daleko od istine jer Rubikovu kocku može složiti svako!

Sve što je potrebno jeste malo vremena, malo strpljenja i algoritam za slaganje.

Svaka Rubikova kocka, ma koliko je okretali i promešali joj boje, može uvek da se reši u manje od 20 poteza. Najpopularniju metodu, jednu od mnogih, razvio je Dejvid Singmaster i nazvao je „sloj po sloj“.

Naravno, za sve one mejkers orijentisane, ako nijedna metoda za slaganje kocke ne pomogne, ako nijedan algoritam ne proradi, kocka se može lagano rastaviti pomoću odvijača: gornji sloj kocke se zaokrene za 45 stepeni i, uz pomoć odvijača, kocka se rastavi tako da se nijedan deo ne slomi, te se lagano može ponovno sastaviti u početni položaj. Problem rešen!

Programi tokom manifestacije M3 namenjeni su svim uzrastima, mališanima u vrtićima i deci školskog uzrasta, a raznovrsna naučnopopularna predavanja i društvene igre vikendom namenjeni su i odraslima.

Kroz M3 izmeštamo matematiku iz amfiteatara i učionica i predstavljamo je onakvom kakva ona zapravo jeste – kao igru i strast!