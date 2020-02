Sledeća tribina Instituta za fiziku u okviru inicijative “Nauka kroz priče” održaće se u četvrtak, 27. februara u 19 časova u Velikoj sali SKC, posvećena temi “Ekonomija vazduha“.

Pozivamo vas da nam se pridružite u Velikoj sali SKC i molimo vas da, ukoliko ste u mogućnosti, najavite naš događaj.

U prilogu vam dostavljamo najavu, pozivnicu i prateću ilustraciju za tribinu “Ekonomija vazduha”. Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije (Kontakti: Slobodan Bubnjević 062.8059.578, Marija Đurić 063.332.785)

NAUČNOPOPULARNA TRIBINA “EKONOMIJA VAZDUHA”

Šta zagađuje vazduh u Srbiji? Dugotrajna, gusta magla, smog, neprijatni mirisi, kao i podaci koje daju mobilne aplikacije podstakli su javnost da ove zime počne potragu za uzrokom visokih koncentracija zagađujućih materija iznad naših gradova. Nadležni organi su najavili niz mera, a tema je pokrenula i raznorodne organizacije na akciju. Šta o uzrocima zagađenja zapravo kažu naučnici? Kako prepoznati izvor problema? Kako ga suštinski rešiti tako da vazduh bude čistiji, a da to ipak ne izazove teške socijalne i ekonomske posledice?

Ponovo se okupljamo na tribini Instituta za fiziku u okviru inicijative “Nauka kroz priče” u četvrtak, 27. februara, u 19 časova, na starom mestu – u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Nakon brojnih izuzetno posećenih tribina posvećenim temama inspirisanim naukom, sada razgovaramo o gorućem pitanju – o ekonomiji vazduha.

Učesnici tribine će objasniti kako se meri kvalitet vazduha, kakve su posledice po živi svet i zdravlje ljudi, ali kako se ovaj izazov rešava. Neizbežno, ova tema uključuje klimatske promene i pitanje kako smanjiti emisije štetnih gasova i kako se prilagoditi na globalno zagrevanje, pa će učesnici tribine govoriti i o stanju u našoj energetici, termolektranama i alternativnim izvorima energije.

Na tribini govore:

Dr Mira Aničić Urošević , Laboratorija za fiziku životne sredine, Institut za fiziku u Beogradu

, Laboratorija za fiziku životne sredine, Institut za fiziku u Beogradu Dr Vladimir Đurđević , klimatolog, Fizički fakultet u Beogradu

, klimatolog, Fizički fakultet u Beogradu Aleksandar Macura , ekspert za energetski sistem, RES Foundation

, ekspert za energetski sistem, RES Foundation Dr Slobodan Vukosavić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dopisni član SANU

Moderator:

Slobodan Bubnjević, “Nauka kroz priče”

Ulaz je slobodan. Dobro došli!