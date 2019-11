Tribina Instituta za fiziku o nerešenim pitanjima u savremenoj nauci

U četvrtak, 28. novembra, u 19h, na tribini Instituta za fiziku u okviru inicijative “Nauka kroz priče”, pod naslovom “Koliko ne znamo?” razgovaramo o nerešenim pitanjima u savremenoj nauci.

Kao viševekovni čovekov poduhvat da razume svet i njegove misterije, nauka se oduvek suočavala sa izazovima. I to jednako čini i danas, ostajući bez odgovora pred pitanjima kakva su tamna materija, strela vremena, poreklo života ili istinska veštačka inteligencija. Nepoznanice kao što su poreklo virusa, deljenje ćelija, bezdimenzionalnost fizičkih konstanti ili takozvana osa zla u dubokom svemiru možda u sebi kriju buduće nove teorije koje će, razumevanjem i primenama, promeniti svakodnevni život ljudi.

Putujući kroz neodgovorena pitanja, na drugačiji, nepretenciozan način, učesnici tribine, naši ugledni naučnici iz više oblasti, zapravo će ukazati na stanje i raznolikost savremenih istraživanja, osvetliti složeni put naučnog saznanja i – podstaći na razmišljanje.

Na tribini učestvuju:

* Dr Antun Balaž, fizičar, Institut za fiziku u Beogradu

* Dr Aleksej Tarasjev, evolucioni biolog, Institut za biološka

istraživanja “Siniša Stanković”

* Dr Milan Stojanović, astronom, Astronomska opservatorija u Beogradu

* Dr Miljana Milojević, filozof, Filozofski fakultet Univerziteta u

Beogradu

Moderator tribine je Slobodan Bubnjević, “Nauka kroz priče”.

Ulaz je slobodan.