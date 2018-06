Troje astronauta poletelo na Sojuzu ka Medjunarodnoj svemirskoj stanici

Ruska svemirska letelica Sojuz sa troje astronauta poletela je danas za Medjunarodnu svemirsku stanicu (MSS) sa kosmodroma u Kazahstanu.

Na svemirsku stanicu su krenuli ruski kosmonaut Sergej Prokopijev, komandant letelice, Amerikanka Serena Aunjon Čanselor iz američke svemirske agencije Nasa i Nemac Aleksander Gerst iz Evropske svemirske agencije.

Sojuz treba da pristane uz Medjunarodnu svemirsku stanicu u petak.

Lansiranje rakete MS-O9 uspešno je obavljeno s kosmodroma u Bajkonuru u predvidjeno vreme odnosno u 7.12 časova po lokalnom vremenu (13.12 po centralnoevropskom vremenu).

Troje astronauta pridružiće se trojici koji se već nalaze na MSS-u, dvojici iz Nase i Rusa iz ruske svemirske agencije Roskosmos. Program njihove misije uključuje 250 eksperimenata u oblastima kao što je biologija, nauka o Zemlji, fizička nauka i tehnologija.