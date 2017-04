U pripremi novi skener za snimanje čitavog tela

Super veliki skener, nazvan “Explorer” odnosno “istraživač”, koji razvijaju istraživači na Univerzitetu Kalifornija – Dejvis, moći će da pravi snimke unutrašnjih funkcija ljudskog tela bez presedana…

Naučnici na Univerzitetu Kalifornije rade na razvoju novog PET skenera za čitavo telo, koji bi mogao da razreši brojne misterije ljudskog tela – ali i da omogući bolje tretmane protiv raka, srčanih oboljenja i moždanih bolesti.

Super veliki skener, nazvan “Explorer” odnosno “istraživač”, moći će da pravi snimke unutrašnjih funkcija ljudskog tela bez presedana. PET skeneri, koji su danas dostupni mogu da se fokusiraju samo na delove tela.

Tim istraživača sa Univerziteta Kalifornije na kampusu Dejvis dobio je grant u iznosu od 15 i po miliona dolara od Nacionalnih instituta za zdravlje za projekat izgradnje prvog PET skenera za čitavo telo na svetu.

“Mi smo sistem organa koji svi funkcionišu u interakciji. Nikada do sada nismo mogli da ispitamo to slikama, ali sada će to biti moguće”, kaže pofesor radiologije Ramzi Badavi.

Za razliku od rendgena i magnetne rezonance, koji prave snimke kostiju i organa, PET skeneri ilustruju kako organi i tkiva funkcionisu na nivou molekula i time postavljaju dijagnozu i prate bolesti. Novi skener će raditi to isto, ali još bolje.

“Uz pomoć PET skenera pratimo funkcije. Možemo da vidimo šta neka ćelija radi u telu. Koliko je aktivan metabolizam ćelije ili kolika je brzina deobe. U slučaju raka to je izuzetno bitno, jer možete da vidite da li se metabolizam tumora usporava kada pacijentu date lek”, objašnjava Sajmon Čeri, profesor biomedicinskog inženjeringa.

PET skeneri lociraju tumore koristeći radioaktivne supstance. “Explorer” koristi znatno manju dozu tih supstanci nego što je to trenutno slučaj, i pravi snimke mnogo brže.

“Možemo da skeniramo za 30 sekundi za šta nam trenutno treba 20 minuta. Možemo znatno da smanjimo dozu radijacije i da skeniramo pacijenta koristeći delić radioaktivne doze koju sada koristimo”, dodaje profesor Čeri.

Ovakav, kompletan uvid može da dovede do novih, ciljanih terapija i da umanji negativne efekte prateći kretanje lekova kroz organizam.

Istraživači očekuju da počnu sa testiranjem “Explorera” na ljudima u naredne tri godine.