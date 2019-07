U Rektoratu dodeljena priznanja dobitnicima finansijske podrske za projekte promocije nauke

Centar za promociju nauke je dodelio priznanja ovogodišnjim dobitnicima finansijske podrške za projekte promocije nauke u okviru Javnog poziva, u ponedeljak, 15. jula, u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Ukupna sredstva raspoređena za različite kategorije Javnog poziva u 2019. godini iznose 9,4 miliona dinara i predstavljaju najveći fond za finansiranje projekata promocije nauke u Srbiji. Ove godine je odobreno ukupno 55 projekata za finansiranje u tri različite kategorije, a to su projekti promocije nauke u naučnim klubovima (28 projekata), projekti promocije nauke (24 projekta) i idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke (3 projekta).

Na svečanoj dodeli priznanja u Rektoratu, prisutnima se obratio prof. dr Petar Marin, prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu, i pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem dr Siniša Lazović, a u ime Centra za promociju nauke govorili su v. d. direktora dr Marko Krstić, i dr Tanja Adnađević, rukovodilac Sektora programskih aktivnosti.

Centar za promociju nauke od 2011. godine raspisuje Javni poziv za finansiranje projekata promocije i popularizacije nauke. Cilj Javnog poziva je podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture kroz decentralizaciju promocije i popularizacije nauke na teritoriji Srbije, podrška raznovrsnim i inovativnim projektnim pristupima iz oblasti promocije i popularizacije nauke, podrška inovativnim projektima koji utiču na opšti kvalitet projekata iz oblasti promocije nauke, kao i podrška kreativnim projektima koji afirmišu dostupnost znanja u otvorenom prostoru, odnosno osmišljavanju eksponata u naučnim parkovima koji pomažu da se naučni pojmovi, fenomeni i činjenice usvajaju kroz neposredno iskustvo.