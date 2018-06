U Šangaju prva fabrika „Tesla” u inostranstvu

Direktor zadužen za globalnu prodaju kompanije „Tesla” Robin Ren potvrdio je da je izgradnja prve fabrike te kompanije u inostranstvu u Šangaju u toku, navodi CNBC.

Odluka je saopštena nakon što je Kina najavila da će dozvoliti da strani proizvođači električnih automobila nezavisno poseduju fabrike, umesto fabrika zajedničkog ulaganja.

Kompanija „Tesla” već poseduju fabrike u Nevadi i Kaliforniji koje proizvode električne automobile i baterije.

Elon Musk, glavni izvršni direktor kompanije „Tesla”, rekao je da će fabrika u Šangaju uglavnom proizvoditi automobile modela S i modela X, ali i će se u budućnosti usredsrediti na proizvodnju modela 3 i modela Y.