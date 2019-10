Vestačka inteligencija sada može da pravi i viski

Prvi viski, ili vodu života, stvorili su monasi koje je put iz kontinentalne Evrope naveo u Škotsku i Irsku. Budući da u novom kraju nisu mogli da računaju na vinograde i grožđe, svoje znanje o destilaciji okušali su na žitnoj kaši. Počeli su da fermentiraju mešavinu vode, žitarica i kvasca, i tako se rodilo jedno od najpopularnijih žestokih pića na svetu.

Sastojci viskija, kao i sve dobre stvari u životu, krajnje su jednostavni. Voda, žitarice i kvasac. Pravo nijansiranje i nadgradnja kreću tek u hrastovoj bačvi čija se istorija utiskuje u svaki gutljaj ovog pića. Sve što je ikada bilo u buretu – bio to burbon, vino ili šeri – ostavlja trag na aromu, boju i ukus viskija.

Poslednji – jako važan – sastojak dobrog viskija je ljudska kreativnost. Majstori destileri su ti koji od tri jednostavna sastojka i jednog drvenog predmeta razrađuju bezgranične moguće kombinacije u potrazi za novim istančanim receptima.

Danas, više od 10 vekova nakon prvog viskija rođenog iz snalažljivosti grupe monaha, nastao je Intelligens – prvi AI viski na svetu. U pitanju je single malt viski zlatne boje, sa tonovima vanile, hrasta, citrusa i kruške. Stvorili su ga AI algoritmi na Microsoft Azure platformi i Angela D’Orazio, majstor destiler nagrađivane švedske destilerije Mackmyra i 58. članica Viski kuće slavnih.

AI je pokretač inovacija u svim industrijama, a mogućnosti za kombinacije u receptima za viski su neograničene. Mackmyra i Microsoft ukrstili su svoje ekspertize i stvorili model koji osmišljava nove predloge recepata. „Iako im nedostaje ljudsko iskustvo, možemo da naučimo mašine da razumeju koji elementi čine prethodne recepte i proizvode i kako ih kupci i stručnjaci percipiraju i rangiraju“, kaže Jarno Kartela, glavni partner za mašinsko učenje u Fourkindu, partneru na ovom projektu.

Švedska destilerija obezbedila je 75 recepata za viski, beleške o ukusu, ocene i utiske kupaca, a D’Orazio, „glavni nos“ Mackkmyre, ocenjivala je predloge algoritma, označavajući koji recepti bi mogli da budu dobri, unoseći izmene u one manje poželjne. Algoritam je počeo da uči koje su kombinacije najpogodnije, i za prvi AI-generisani viski na svetu odabran je recept br. 36, sada poznat kao Intelligens. „AI je alat koji proširuje naše prirodne sposobnosti. U ovom slučaju, ubrzao je generisanje novih i inovativnih recepata, ali finalna odluka, izbor bačve i nijansiranje i dalje su zadatak ljudi“, poručuje AI „mentorka“ D’Orazio.