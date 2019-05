Veštačka inteligencija u službi ranog otkrivanja raka kože – FotoFinder bodystudio ATBM master

FotoFinder Systems GmbH, jedan od vodećih svetskih proizvođača medicinskih sistema snimanja za dermatologiju, objavljuje uvođenje bodystudio ATBM master-a. Po prvi put, ovaj sistem omogućava upotrebu dermoskopije celog tela, dalji razvoj tehnologije automatizovanog mapiranja celog tela (eng. ATBM®).

Srž ovog sistema je inteligentna interakcija hardvera, tehnologije kamere i specijalnog softvera. FotoFinder bodystudio ATBM master je svestran: pored platforme za dijagnostiku raka kože, ovaj uređaj nudi opcionalne module za dijagnostiku kose, estetiku, kao i za lečenje pacijenata sa psorijazom, koristeći PASIscan. Pored toga, FotoFinder prednjači u integraciji veštačke inteligencije (eng. AI) u tehnologiju ranog otkrivanja raka kože. Ovaj sistem će prvi put biti predstavljen stručnjacima od 10. do 15. juna 2019. godine na „24. Svetskom kongresu dermatologije“ (eng. WCD) u Milanu. Zainteresovane strane će ovaj sistem naći na štandu br. G59 na Milano Congressi (Viale Eginardo), IZLAZ 2.

Nova dimenzija u praćenju„cele kože” pacijenata sa mladežima

FotoFinder bodystudio ATBM master nudi optimizovanu dijagnostiku raka kože u obliku dermoskopije celog tela. Uz pomoć ekstremno visoke rezolucije (50 megapiksela), polarizovanih i specijalno obrađenih fotografija celog tela (RAW format), lekari mogu proceniti strukturu lezija kože na osnovu kliničke slike.

Pored toga, visokokvalitetni video dermatoskopi omogućavaju još dublje vizuelno putovanje u najmanje ćelijske strukture kože – sa uvećanjem do 400 puta. Nije ni čudo što se ovde koristi izraz „Google EarthTM kože“. Integrisana potpuno automatizovana Bodyscan tehnologija, odnosno tehnologija skeniranja tela identifikuje postojeće lezije kože, izdvajajući ih od celokupne slike tela, istovremeno ih raspoređujući prema njihovoj relevantnosti. To omogućava lekarima da na prvi pogled identifikuju atipične mladeže ili lezije – neprivlačne oznake koje nas razlikuju od ostalih na prvi pogled. Moderne tehnologije šifrovanja i nova administracija korisnika takođe obezbeđuju rad u skladu sa zaštitom podataka i zaštitu osetljivih podataka o pacijentima.

Najranija moguća dijagnoza spašava živote

„FotoFinder je pionir u veštačkoj inteligenciji u području dijagnostike raka kože. FotoFinder bodystudio ATBM master ponovo koristi moćni FotoFinder AI. Za visokorizične pacijente, rano otkrivanje malignih tumora kože predstavlja potencijalno vitalni dobitak u vremenu“, objašnjava Katrin Nimela (Kathrin Niemela), članica upravnog odbora FotoFinder-a. „Sa novom generacijom FotoFinder bodystudio ATBM master, kompletna, konzistentna i ekstremno visoka rezolucija dokumentacije kože je moguća dva puta brže nego sa prethodnim modelom. Zahvaljujući novom procesu rada, mogu se dijagnostikovati upadljivi, novi i izmenjeni mladeži brže i preciznije nego ranije, što posebno pojednostavljuje brigu za visoko rizične pacijente“.

Veštačka inteligencija sreće ljudsko iskustvo

Ekspertski softver zasnovan na veštačkoj inteligenciji, Moleanalyzer pro podržava lekare u analizi i proceni rizika lezija kože. Sistem se zasniva na jednom od najmoćnijih algoritama za duboko učenje koji su do sada evaluirani u kliničkim testovima. U istraživanju „Čovek protiv mašine“* sprovedenom u univerzitetskoj bolnici u Hajdelbergu, algoritam FotoFinder-a postigao je impresivno visoke ocene za osetljivost i specifičnost i može da se takmiči sa iskusnim stručnjacima za dermatoskopiju u pogledu kvaliteta dijagnostike.

Kvalitet – Proizvedeno u Nemačkoj

Svi FotoFinder sistemi se proizvode u vlastitom proizvodnom pogonu FotoFinder-a u Bad Birnbahu, Bavarska (Nemačka). FotoFinder je sertifikovan prema DIN EN ISO 13485:2016 i već je dobio nekoliko nagrada za korporativno upravljanje i dizajn.

Pokretanje sistema

Katrin Nimela (Kathrin Niemela), članica upravnog odbora FotoFinder-a, će demonstrirati FotoFinder bodystudio ATBM master na „24. Svetskom kongresu dermatologije“ od 10. do 15. juna 2019. godine na štandu br. G59 (Izlaz 2) i rado će odgovoriti na pitanja.