Za mala i srednja “Cleantech” preduzeća iz Srbije do 5 miliona evra za projekte

Mala i srednja preduzeća iz Srbije iz oblasti čistih tehnologija (cleantech) i održive energije imaju mogućnost da do 4.oktobra apliciraju za novčana sredstva za svoje projekte i da za njihov razvoj dobiju od 100.000 do pet miliona evra. Reč je o investicionoj rundi kompanije EIT InnoEnergy, evropskog pokretača za održivu energiju podržanog od strane Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju. Ova kompanija je prvu investicionu rundu održala 2011. godine i do danas investirala 190 miliona evra u projekte iz osam različitih oblasti, širom Evrope, što je donelo oko tri milijarde evra od predviđene prodaje.

Sredstva su namenjena malim i srednjim kompanijama sa dokazanim tehnološkim konceptima koji će transformisati budućnost energetike u Evropi. Osim finansiranja, EIT InnoEnergy nudi onima koji apliciraju jednu dokazanu, inovacijsku platformu od poverenja, kao i pristup energetski inovativnom ekosistemu koji čini više od 385 industrijskih partnera iz širokog spektra energetski održivih modela.

“Komercijalizaciju smatramo prioritetom kada je reč o malim i srednjim preduzećima koje se bave realizacijom inovativnih projekata. Osim toga, jako je važno da se skrati vreme do izlaska na tržište, internacionalizacije proizvoda, kao i period predviđen za povećanje intenziteta poslovne aktivnosti, i pružanje pristupa firmama predvidivom finansiranju bez rizika”, rekao je Marcin Lewenstein, direktor za inovacije u InnoEnergy-u za Centralnu Evropu.

Jakub Miler, generalni direktor EIT InnoEnergy za Centralnu Evropu ističe da je veoma važno ubrzati tranziciju ka čistoj energiji u Evropi.

“Zbog toga radimo na identifikovanju, investiranju i stvaranju partnerstava sa najboljim i najsjajnijim inovatorima u sektoru, kako bismo im pomogli da rastu, smanje vreme koje im je potrebno do izlaska na tržište. Tu mislim na pravo partnerstvo. Mi idemo dalje od jednostavnog davanja novca partnerima. Ne samo da pružamo pristup vodećoj evropskoj mreži stručnjaka iz oblasti cleantech i održive energije, već pružamo podršku u različitom segment usluga”, istakao je Miler.

Projekti finansirani od strane EIT InnoEnergy zahtevaju da svi oni koji apliciraju do 4. oktobra imaju razvijenu tehnologiju, ili odnosno poseduju ravijen prototip proizvoda, jer je reč o visokoj finansijskoj investiciji.

Mnogi uspešni cleantech projekti iz cele Evrope finansirani suna ovaj način. Francuski Hiphone je razvio hidrogenski rezervoar visokog pritiska za automobilsku industriju, što će ubrzati dolazak kola na hidrogenski pogon na tržište. Fresh-r je pametni sistem za kontrolu kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorima, održavajući visok kvalitet i optimalnu temperaturu bez nepotrebnog trošenja energije. Sa druge strane tu su i projekti poput skandinavskog securiCAD®, digitalnog alata za kontrolu bezbednosti energetskih kompanija i infrastrukture protiv mogućih sajber napada.