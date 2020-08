Usamljeni Evropljani imaju više samopouzdanja i ekstrovertniji su na internetu nego uživo

Upoznavanje putem interneta nikada nije bilo lakše ili pristupačnije. Od dejting aplikacija i društvenih mreža do popularnih foruma, milioni ljudi redovno sklapaju prijateljstva onlajn. Novo istraživanje kompanije Kaspersky pokazalo je da Evropljani dosta pažnje pridaju virtuelnim odnosima, a svaki treći ispitanik (31%) izjavio je da lakše sklapa prijateljstva na internetu. Ipak, uprkos povećanom broju onlajn veza, verovatnije je da će se ljudi koji provode dosta svog vremena u digitalnom povezivanju sa drugima osećati usamljenije.

Ljudi sve češće upoznaju druge osobe putem onlajn platformi i ovakvo ponašanje postepeno postaje norma. Mnogima je lakše da pronađu ljude koji im odgovaraju putem interneta umesto uživo, pri čemu jedna od tri (31%) osobe kaže da joj je lakše da predstavi sebe onako kako želi da bude viđena putem interneta nego uživo. Sličan broj ispitanika (32%) takođe kaže da su ekstrovertniji i da imaju više samopouzdanja nego kada upoznaju ljude uživo.

Međutim, ovaj uspon onlajn veza takođe je doveo do toga da se mnogi ljudi osećaju izolovanim i usamljenim s obzirom na to da nisu nužno zaokupljeni povezivanjem sa drugima uživo. Istraživanje je pokazalo da polovina (53%) ljudi koji koriste društvene mreže i onlajn forume kažu da se ‘osećaju usamljeno sve vreme’ i provode najmanje pet sati dnevno na internetu. Ovo može ukazivati na to da će se ljudi koji provode više vremena na internetu osećati usamljenije nego oni koji nisu toliko aktivni onlajn.

Online prijatelji pre svega

Kompanija Kaspersky je takođe otkrila da gotovo petina (18%) Evropljana oseća da je emotivna povezanost koju imaju sa svojim onlajn prijateljima veća od one koju imaju sa prijateljima koje su upoznali uživo.

Ketlin Sakston (Kathleen Saxton), psihoterapeutkinja i osnivačica kompanije Psyched smatra da se oslanjanje ljudi na tehnologiju može posmatrati kao vrsta zavisnosti i da može odigrati značajnu ulogu u podsticanju osećaja usamljenosti. Ona kaže, “Da li je tehnologija najzad postala vid emocionalne zavisnosti? Dok pojedini ljudi možda i previše koriste tehnologiju u ‘normalnim’ uslovima, video pozivi i instant dopisivanje se uglavnom smatraju sredstvima koja ljudima pomažu da se osećaju manje usamljeno. Sada nam je dostupan sve veći broj platformi i ljudi imaju više samopouzdanja kada ih koriste. Mnogi od nas su se adaptirali i usvojili onlajn servise u pokušaju da zalečimo sopstvena srca.”

Find Your Tribe

“Tehnologija je nesumnjivo odigrala ključnu ulogu u unapređenju društvenih života ljudi, uz mnoštvo dostupnih aplikacija i onlajn kanala putem kojih smo povezani. Mada ove platforme mogu biti izuzetno korisne, takođe moramo imati na umu izazove koje one nose sa sobom. Bitno je biti obazriv jer ljudi koje upoznajemo na internetu ne moraju biti to što kažu da jesu. Prilikom svakog upoznavanja putem interneta, kompanija Kaspersky preporučuje predostrožnost i čuvanje osetljivih informacija za sebe, kao što su finansijski i lični podaci,” komentariše Dejvid Em (David Emm), glavni istraživač bezbednosti u kompaniji Kaspersky.

Detaljnije nalaze najnovijeg istraživanja kompanije Kaspersky možete pronaći u Find Your Tribe izveštaju.