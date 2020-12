Video igre, LEGO i K-pop su pojmovi koje su deca najviše pretraživala pred praznike 2020.

Stručnjaci rešenja Kaspersky Safe Kids analizirali su anonimne pretrage koje su obavljala deca tokom novembra – to je period godine kada deca obično prave svoje praznične liste želja. Najpopularnija igra je Roblox, a najpoželjnija igračka LEGO, dok su bendovi BTS i BLACKPINK najpopularnije muzičke pretrage.

Uz nadolazeće praznike, ljudi širom sveta se pripremaju za ove važne dane. Imajući na umu da su glavni “akteri” praznika upravo deca, nekim roditeljima i članovima porodice može biti teško da osmisle idealne poklone. Kompanija Kaspersky roditeljima predlaže da detaljno pregledaju glavna interesovanja svoje dece na internetu kako bi bili sigurni da su pokloni koje kupuju ono što njihova deca zaista žele da dobiju ove godine.

Prema nedavnoj analizi kompanije Kaspersky, baziranoj na anonimnim podacima koje su korisnici Kaspersky Safe Kids rešenja dobrovoljno podelili, deca su u novembru bila najviše zainteresovana za nekoliko oblasti. Igrice, muzika, prodavnice i kupovina, igračke, crtaći, servisi i platforme, likovi, hobiji i aktivnosti, i konzole za igrice su među najpopularnijim kategorijama. Glavna tri od ovih interesa su igrice (44%), muzika (14%) i kupovina (10%).

Deca koja su na internetu pretraživala igrice pokazala su najviše interesovanja za Roblox (23%), Among Us (21%) i Minecraft (20%). Ostale popularne igrice su Gacha Life (16%) i Fortnite (11%).

Iznenađujuće, uprkos novoj generaciji konzola koje su nedavno puštene u prodaju, Nintendo Switch je bio glavni među dečijim pretragama (42%), dok se PlayStation nalazi na drugom (36%), a Xbox na trećem mestu (22%). Najtraženije igrice za Nintendo Switch konzolu su Mario, Animal Crossing i The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

K-pop muzika, koja se prethodnih godina našla na vrhu top lista, i dalje je veoma popularna među decom širom sveta. Gotovo polovina ‘muzičkih’ pretraživanja se sastoji od ‘K-pop’ muzike (48%), pri čemu dominiraju dva omiljena benda: BTS (58%) i BLACKPINK (42%). Stručnjaci kompanije Kaspersky roditeljima predlažu da posete prodavnice K-pop robe kako bi kupili odeću, školski pribor ili neke zanimljive suvenire, ili čak da kupe udžbenik za učenje korejskog jezika ukoliko je dete zaista zainteresovano za korejsku kulturu.

Na kraju, ali ništa manje važno, deca još uvek vole igračke. Naime, LEGO obuhvata 51% pretraživanja igračaka, a zatim slede Barbie (22%), Playmobil setovi (11%), L.O.L. Surprise! lutke (8%) i 5 Surprise Mini Brands (8%). Kada je reč o dečijoj opsednutosti LEGO kockama, oni uglavnom pretražuju specijalna LEGO izdanja u zavisnosti od njihove omiljene igrice ili lika. Najtraženiji LEGO setovi su Among Us (mada ga još uvek nema na tržištu), Harry Potter, Star Wars, Ninjago, Technic, City, Friends i Minecraft.

Kompanija Kaspersky roditeljima predlaže da pronađu poklone iz gejming industrije, istraže korejsku pop kulturu i pogledaju LEGO setove. Mada nikakav poklon ne umanjuje značaj prijatnih porodičnih razgovora i otkrivanja ko su heroji vašeg deteta.

“Postoji popularna fraza u vezi sa internetom koja zvuči neverovatno tačno i glasi: ‘Google zna više o vama nego vaša majka’. Ukoliko znate šta vaše dete pretražuje možete bolje da razumete njegove potrebe, uzmete u obzir njegove namere i čak postanete bolji prijatelj – što je naravno ključno ne samo u vreme praznika već tokom cele godine,” komentariše Ana Larkina (Anna Larkina), stručnjak za analizu veb sadržaja u kompaniji Kaspersky.

Kako biste sa svojom decom izgradili bolji odnos, kompanija Kaspersky predlaže sledeće:

Ne žurite sa zaključcima ukoliko vaše dete provodi previše vremena igrajući igrice. Možda je situacija takva da nisu zadovoljni stvarnim svetom i da im je potrebna vaša podrška. Umesto ograničavanja vremena koje mogu da provedu igrajući igrice, možete im pomoći da reše probleme (na primer u školi ili sa drugim članovima porodice)

Nađite vremena da sa svojim detetom igrate igrice ili gledate nove serije. Zajednički hobi vaš odnos može da podigne na novi nivo

Instalirajte Kaspersky Safe Kids, rešenje koje vam omogućava da nadgledate, vidite i pretražujete onlajn aktivnosti vaše dece na čitavom nizu uređaja ali bez ugrožavanja njihovog ličnog prostora. Rešenje takođe nudi korisne savete o tome kako da pomognete svojoj deci da se bezbedno ponašaju onlajn