Vip mobile plasirao Narrow Band Internet of Things tehnologiju

Najpouzdanija globalna tehnologija za efikasniji, sigurniji i ekonomičniji prenos podataka za uređaje koji se povezuju internetom – Narrow Band Internet of Things, dostupna je u Srbiji. Vip mobile je na domaćem tržištu uspešno plasirao ovu tehnologiju, obezbedivši pokrivenost na 90 odsto teritorije države.

Tržište Internet of Things uređaja, a to je bilo koji uređaj koji može da se monitoriše pomoću ove tehnologije i kojim može da se upravlja daljinski, raste velikom brzinom i procenjuje se na 15 milijardi evra na svetskom nivou. Predviđanja idu do čak 75 milijardi evra do 2025. godine.

NB IoT je mreža koja omogućava malu potrošnju energije krajnjih uređaja, odnosno veliku energetsku efikasnost. Bazira se na 4G tehnologiji i omogućava povezivanje uređaja čak i u veoma lošim radio uslovima i na lokacijama koje su do sada bile teško ili potpuno nedostupne. Praktično, za komunikaciju uređaja na ovaj način – nema prepreke.

– Vip mobile je ove godine omogućio pokrivenost NB IoT tehnologijom čak 99 odsto domaćinstava na teritoriji Republike Srbije, što nas čini liderima ne samo u regionu, već i šire. Samo 15 odsto GSMA operatera u svetu pruža korisnicima benefite ove tehnologije, tako da smo u tom odabranom društvu koje nudi relevantne servise budućnosti. Želimo da rastemo tako što ćemo da razvijamo upravo nova ICT rešenja, kojima ćemo olakšati i unaprediti život i poslovanje ljudi, pružajući im „end to end“ rešenja shodno njihovim potrebama – istakao je Nenad Zeljković, Glavni direktor za tehniku Vip mobile i A1 Slovenija.

NB IoT donosi: duži životni vek uređaja, manje troškove prenosa podataka, veći broj uređaja koji mogu da se povežu, jaču penetraciju signala, veću bezbednost podataka i jednostavnu instalaciju. Takođe, to je tehnologija urađena prema najvišim standardima koje su veliki proizvođači opreme u obavezi da poštuju, jer je preporučena od standardizacionih tela, kao što je 3GPP.

Zbog svega toga je posebno pogodna biznis korisnicima, jer pruža širok spektar primene – od pametnih uređaja, saobraćaja, energetike, do zaštite životne sredine, poljoprivrede, za potrebe industrijske proizvodnje itd.