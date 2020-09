XPG, brend specijalizovan za sisteme, komponente i periferne uređaje za igrače, profesionalne e-sportiste i tech entuzijaste, predstavlja PCIe Gen 4×4 M.2 2280 SSD XPG GAMMIX S50 Lite. Dolaskom 5G mreža i sve većom količinom podataka koji se obrađuju, interfejs PCIe Gen4 postaje ključna nadogradnja kojom se uređaji za skladištenje podižu na viši nivo. S50 Lite proširenje je serije GAMMIX S50 i predstavlja novu ponudu za širok spektar korisnika koji žele iskoristiti prednosti interfejsa PCIe 4.0.

„Predstavljanjem modela S50 Lite proširili smo ponudu svojih SSD-ova sa interfejsom PCIe 4.0 kako bismo zadovoljili potražnju ljubitelja tehnoloških noviteta, ali i svih ostalih korisnika koji SSD-ove koriste za posao ili igranje”, rekao je Ibsen Chen, direktor marketinga proizvoda u kompaniji ADATA, i dodao: „Uz podršku strateških partnera iz kompanije Silicon Motion uložili smo u razvoj nove generacije SSD-ova koji su cenom pristupačni i imaju izuzetna radna svojstva.“

„Posebno nam je drago što je ADATA predstavila novi SSD GAMMIX S50 Lite podržan novim SMI PCIe Gen4 kontrolerom SM2267“, izjavio je Nelson S. Duann, viši potpredsednik marketinga i istraživanja i razvoja u kompaniji Silicon Motion. On je dodao: „Kao dugogodišnji partner, Silicon Motion nudi najbolju podršku u klasi i zadovoljava ADATA-ine stroge zahteve kada je u pitanju kvalitet. Novi GAMMIX S50 Lite i naš SM2267 donose poboljšano korisničko iskustvo i izvrsna radna svojstva kako bi se podstakao ciklus nadogradnje na PCIe Gen4 SSD-ove.”

Uz SMI kontroler SM2267, najnoviji interfejs PCIe Gen4 i podršku za NVMe 1.4, S50 Lite može postići stalna radna svojstva čitanja/pisanja do 3900/3200 MB/s. Tu su i performanse nasumičnog čitanja i pisanja do 490 K/540 K ulazno-izlaznih operacija u sekundi, što korisnicima nudi prednost ubrzanog prenosa podataka radi veće produktivnosti i uživanja u zabavnim sadržajima. Zahvaljujući kontroleru SM2267 i optimiziranoj termalnoj konstrukciji, S50 Lite će radi vrhunske stabilnosti ostati hladan – tačnije do 20 % hladniji. U kombinaciji sa dinamičkim SLC keširanjem i Host Memory Bufferom S50 Lite nudi radna svojstva daleko bolja od onih SATA SSD-ova. S50 Lite je kompatibilan sa starijim standardom PCIe 3.0 radi lakoće upotrebe i praktičnosti.

Osim njegovih glavnih radnih karakteristika, S50 Lite podržava i tehnologiju LDPC koda za ispravljanje grešaka i pokriva potpuniji raspon grešaka u podacima radi tačnijeg prenosa podataka i veće brzine ukupnih zapisanih bitova (Total Bytes Written, TBW). Uz to, uz sveobuhvatnu (End-to-End, E2E) zaštitu podataka, podršku za RAID modul i 256-bitno šifrovanje algoritmom AES, S50 Lite osigurava i sigurnost i integritet podataka. Sve te komponente ugrađene u proizvod S50 Lite prošle su stroge provere, testiranja i sertifikovanje kako bi nastao pouzdan proizvod izuzetnog kvaliteta. S50 Lite dolazi u varijantama od 1 TB i 2 TB kao i sa petogodišnjom garancijom.