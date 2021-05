26,3% korisnika PC uređaja u Srbiji još uvek koristi zastareli Windows 7

Kompanija Kaspersky je sprovela istraživanje zasnovano na anonimnim metapodacima o operativnim sistemima, koje su dobrovoljno podelili korisnici Kaspersky Security Network mreže. Istraživanje je pokazalo da na globalnom nivou četvrtina (22%) korisnika PC uređaja i dalje koristi zastareli operativni sistem Windows 7, koji je prestao da dobija mainstream podršku u januaru 2020. Broj korisnika u Srbiji koji i dalje koriste Windows 7 je nešto veći u odnosu na globalni nivo – 26,3%. Kada operativni sistem dođe do kraja svog životnog ciklusa, vendor više neće izdavati ažuriranja, uključujući i ključne bezbednosne ispravke.

Iako pouzdani operativni sistem na prvi pogled može izgledati sasvim u redu jer radi sve što je potrebno, ukoliko ga vendor više ne podržava redovnim ažuriranjima mogao bi biti podložan napadima. Kada operativni sistemi dođu do kraja svog ciklusa, ranjivosti ostaju bez ažuriranih zakrpa koje rešavaju probleme, što sajber kriminalcima pruža mogućnost da obezbede pristup sistemu. Zato je od ključnog značaja da ažurirate operativni sistem, kako biste zaštitili svoj sistem ili poslovnu mrežu od ovog problema koji se može izbeći.

Na globalnom nivou, među onima koji još uvek koriste Windows 7, privatni korisnici, mala i srednja preduzeća, i veoma mala preduzeća zauzimaju gotovo jednak udeo – po 22%. Važno je napomenuti da gotovo četvrtina veoma malih preduzeća još uvek koristi zastareli operativni sistem jer nemaju odvojeni IT sektor koji je odgovoran isključivo za sajberbezbednost, pa je zbog toga sada još važnije osigurati da je njihov operativni sistem ažuran. Kada je reč o Srbiji, u poređenju sa drugim operativnim sistemima Windows 7 i dalje koristi 28,7% privatnih korisnika, 24% veoma malih preduzeća i 20,1% malih i srednjih preduzeća. Za sada kompanije još uvek mogu da dobiju produženu plaćenu podršku za Windows 7, ali to znači dodatne troškove – a ova ponuda neće biti dostupna zauvek[1].

Nalazi kompanije Kaspersky takođe su pokazali da samo mali procenat (manje od 1%) ljudi i preduzeća još uvek koriste starije operativne sisteme, poput Windows XP i Vista sistema, za koje je podrška prestala od 2014, odnosno 2017. godine. Uopšteno, gotovo četvrtina (24%) korisnika globalno još uvek koristi Windows operativne sisteme bez mainstream podrške[2].

Srećom, 72% korisnika globalno koristi Windows 10, najnoviju verziju Windows operativnog sistema, koji se čini i najbezbednijim izborom. Ipak, u Srbiji je taj broj nešto niži – 68,9%.

„Ažuriranje operativnog sistema mnogima može izgledati kao smetnja. Međutim, ažuriranja operativnog sistema nisu tu samo radi ispravljanja grešaka ili omogućavanja najnovijeg interfejsa. Postupak obezbeđuje ispravke za one bagove koje sajber kriminalcima mogu otvoriti vrata za ulazak u sistem. Čak i ako mislite da ste oprezni i zaštićeni dok ste onlajn, ažuriranje vašeg operativnog sistema je važan element bezbednosti koji se ne sme prevideti, bez obzira na to što koristite bezbednosna rešenja treće strane. Ako je operativni sistem zastareo, on više ne može dobijati ključna ažuriranja. Ako je vaša kuća stara i propada, nema smisla postavljati nova vrata. Ima smisla pronaći novi dom, što je pre moguće. Isti stav je potreban i kada je reč o osiguranju bezbednosti operativnog sistema kojem svakodnevno poveravate svoje bitne podatke”, komentariše Oleg Gorobec (Oleg Gorobets), glavni menadžer u sektoru proizvodnog marketinga u kompaniji Kaspersky.

Poznavanje rizika koje sa sobom nosi zastareli operativni sistem je dobar početak, ali delovanje u skladu sa tim znanjem je pametan pristup.