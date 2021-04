3 nova Canon objektiva

Danas, dan nakon najave razvoja brzog i ultraodzivnog profesionalnog fotoaparata bez ogledala EOS R3 koji će sportskim fotografima i fotoreporterima omogućiti snimanje brzih akcija, Canon Europe predstavlja i tri nova RF objektiva.

RF 400mm F2.8L IS USM i RF 600mm F4L IS USM pridružuju se bogatoj ponudi optički izvrsnih objektiva RF koji su vodeći u branši namenjenih Canonovom sistemu EOS R – sistemu koji je spreman za budućnost i nudi nenadmašne mogućnosti fotografima današnjice i sutrašnjice. Ovi super telefoto objektivi su savršeni za profesionalne fotografe koji snimaju životinje u prirodi i sportske događaje i prvi u liniji RF koji koriste metodu dvostrukog pogona. To omogućuje fotoaparatima fokusiranje brže nego ikad pre, pa profesionalci mogu pratiti akciju čak i pri snimanju brzinom od 30 sličica/s.

Danas Canon predstavlja i RF 100mm F2.8L MACRO IS USM – prvi AF makro objektiv na svetu s povećanjem 1,4x[i]. Taj objektiv je obavezan deo kompleta svih fotografa, od entuzijasta do profesionalaca, koji žele unaprediti svoje kreativne sposobnosti brojnim prednostima koje donose fotoaparati i objektivi iz EOS R sistema.

RF 400mm F2.8L IS USM i RF 600mm F4L IS USM – super telefoto objektivi s izvanrednim brzinama fokusiranja

RF 400mm F2.8L IS USM i RF 600mm F4L IS USM temelje se na revolucionarnim modelima EF 400mm f/2.8L IS III USM i EF 600mm f/4L III USM – dva omiljena super telefoto objektiva za profesionalne sportske fotografe i fotoreportere. Dok su optika i mehanika objektiva uglavnom iste kao kod verzija EF, sposobnosti tih super telefoto objektiva su na potpuno drugom nivou, jer u potpunosti iskorišćavaju sve prednosti Canonovog revolucionarnog EOS R sistema i RF nosača.

Profesionalci koji budu koristili te objektive moći će uživati u sjajnim žižnim daljinama (čak i više pri korišćenju s 1,4x i 2x RF ekstenderima), posebno dobrim optičkim performansama, brzom fokusiranju, manjoj masi i poboljšanom balansu pri korištenju s nekim fotoaparatom iz Canon EOS R sistema.

RF 400mm F2.8L IS USM i RF 600mm F4L IS USM krase izvanserijske karakteristike objektiva Canon RF, kao što su kontrola otvora blende sa zaustavljanjem pri 1/8 i unaprijeđena optička stabilizacija slike – karakteristika koju omogućuje sistem za komunikaciju nosača RF koji nudi 5,5 tačaka zaustavljanja[ii]. Osim toga, objektivi podržavaju metodu dvostrukog pogona za brže automatsko fokusiranje s budućim kućištima. Rezultat je da profesionalci mogu snimiti udaljenu i brzu akciju koja traje milisekundu. Oba objektiva imaju i tri brzine ručnog fokusiranja za preciznu kontrolu i potpuno ručno fokusiranje, što omogućuje prilagođavanje bez promene načina rada. Profesionalci uz to mogu snimiti dve postavke fokusiranja radi njihove brze primene. Time će uštedeti vreme kada trebaju brzo reagovati, a to im pak omogućuje promenu fokusiranja prilikom snimanja videozapisa. Na nekim se telima fotoaparata iz serije EOS R prsten za fokusiranje može koristiti i kao kontrolni prsten.

Zahvaljujući upotrebi fluorita i Super UD stakla s premazima ASC i Super Spectra, čak i pri maksimalnom otvoru blende od f/2.8 RF 400mm F2.8L IS USM nudi izuzetnu oštrinu u celom kadru. RF 600mm F4L IS USM deli iste prednosti minimalnog izobličenja i efekta flarea čak i pri maksimalnom otvoru blende od f/4. Time se osigurava da profesionalne fotografije budu najvećeg kvaliteta od ivice do ivice. RF 600mm F4L IS USM pouzdano radi u uslovima slabog osvetljenja zahvaljujući svom velikom otvoru blende od f/4, dok RF 400mm F2.8L IS USM ima otvor blende f/2.8 – oba podržavaju 5,5 tačaka zaustavljanja pri stabilizaciji slike. Time se smanjuje mrdanje fotoaparata čak i u uslovima slabog osvetljenja, pa su ti objektivi savršeni za profesionalce koji žele napraviti pobednički snimak bez obzira na uslove.

Oba objektiva stvoreni su za podizanje samopouzdanja, lagana su i s lakoćom mogu podneti sve nedaće profesionalne upotrebe. Bilo da se fotograf nalazi uz kišom natopljeno sportsko igralište ili na prašnjavom safariju, objektivi će odoleti svim nepogodama, jer ih krasi legendarni kvalitet izrade serije L i bela završna obrada koja odbija toplotu.

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM – savršen makro objektiv i objektiv za portrete

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM zaista je svestran objektiv i obavezan suputnik svake torbe s fotografskim kompletom za profesionalce, poluprofesionalce i entuzijaste koji snimaju makro fotografije, mrtvu prirodu i portrete. Njegov odnos uvećanja od 1,4 : 1 koji nadmašuje prosek moguć je zahvaljujući lebdećem sistemu objektiva i kratkom pozadinskom fokusiranju i on fotografima omogućuje snimanje izuzetnih detalja izbliza. Zadivljujuća žižna daljina od 100 mm pri otvoru blende od f/2.8 savršena je za sve koji žele praviti sjajne portrete.

Osim izvanrednog uvećanja, posebnost ovog objektiva i poboljšanje u odnosu na verziju EF, EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, je novi promenljivi i prilagodljivi prsten za kontrolu sfernog odstupanja. Fotografi mogu menjati izgled „buke“ pozadine i prednjeg plana što će im omogućiti da stvore efekat mekog fokusa na subjekt. Njegov maksimalni otvor blende s devet listića od f/2.8 daje plitko polje i prekrasan „buke“. Uz kvalitet slike profesionalnog nivoa koji nude svi objektivi iz Canonove linije RF, napredan dizajn objektiva RF 100mm F2.8L MACRO IS USM osigurava oštre slike visokog kontrasta od ivice do ivice.

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM nudi i optičku stabilizaciju slike u 5 tačaka zaustavljanja te kombinovanu stabilizaciju slike u 8 tačaka zaustavljanja (uz korišćenje CIPA-inih standarda) kad se koristi s fotoaparatima EOS R5 i EOS R6, čime se znatno smanjuje drmusanje fotoaparata kad se oni drže u ruci. Dual Nano USM AF omogućuje glatko, precizno, brzo i gotovo nečujno automatsko fokusiranje, a onemogućeno je i disanje fokusa, pa je taj objektiv savršen za snimanje filmova i postprodukciju prilikom slaganja fokusa.

[i] Za zamenjive objektive s automatskim fokusiranjem, za fotoaparate punog kadra bez ogledala. Canonovo ispitivanje na dan 13. aprila 2021.

[ii] Na temelju CIPA-inih standarda.