Kako da sprečite krađu podataka i prevarne pozive – šest saveta za bezbedniji onlajn život i privatnost na mreži.

U svetu u kojem mobilni telefon zamenjuje ličnu kartu, banku i foto-album, bezbednost na internetu više nije tehničko pitanje, već nova forma pismenosti. Svakodnevno delimo lične podatke, fotografije i lozinke, često nesvesni koliko je tanka linija između privatnog i javnog. Tokom oktobra, koji se globalno obeležava kao Mesec svesti o sajber bezbednosti, kompanije poput Rakuten Vibera podsećaju korisnike da nijedna aplikacija, koliko god sigurna bila, ne može da zaštiti korisnika koji ne razume osnovna pravila digitalne samozaštite.

Internet bezbednost danas zavisi od niza faktora – tehničkih, ali i psiholoških. Napadi se sve češće ne oslanjaju na sofisticirane hakerske tehnike, već na ljudsku nepažnju i poverenje. Upravo zato, razumevanje osnovnih principa bezbednog ponašanja postaje podjednako važno kao i instaliranje antivirus programa.

Lozinke – prva linija odbrane

Najveći broj bezbednosnih incidenata započinje kompromitovanom lozinkom. Prema podacima Verizon Data Breach Reporta, više od 80% hakovanih naloga povezano je sa slabim lozinkama. Preporuke su jasne: 12 do 14 karaktera, kombinacija velikih i malih slova, brojeva i simbola, bez ličnih podataka ili ponavljanja uzoraka (poput „1234“ ili „password“).

Korišćenje različitih lozinki za različite servise više nije preporuka, već nužnost. Upravljanje velikim brojem lozinki može biti izazovno, ali alate poput Bitwarden ili 1Password danas koristi i profesionalna zajednica, upravo zato što omogućavaju automatsko generisanje i čuvanje kompleksnih lozinki.

Promena lozinki svakih nekoliko meseci i izbegavanje njihovog zapisivanja u beleškama ili mejlovima dodatno smanjuju rizik. Upravo taj korak — jednostavan, ali često zanemaren — najčešće pravi razliku između sigurnog i ugroženog naloga.

Lažni mejlovi i poruke – kako ih prepoznati

Phishing, stara i dalje najefikasnija tehnika sajber kriminala, evoluirao je do te mere da lažne poruke danas gotovo ne razlikujemo od pravih.

U poslednjim mesecima, u Srbiji je zabeležen porast pokušaja prevara koje se predstavljaju kao obaveštenja o kurirskim pošiljkama ili blokiranim nalozima za plaćanje.

Iskusni korisnici znaju – nijedna ozbiljna kompanija neće od vas tražiti da kliknete na link i odmah unesete broj kartice.

Viber, WhatsApp i slične platforme omogućavaju proveru identiteta pošiljaoca i prijavljivanje sumnjivih poruka. U Viberu, opcija „Utišaj nepoznate pozivaoce“ i ID pozivaoca (na Android uređajima) sprečavaju da prevaranti uopšte stupe u kontakt sa korisnikom, što značajno smanjuje rizik od socijalnog inženjeringa.

Pre nego što odgovorite na poruku koja deluje hitno ili emocionalno pritiska, zapitajte se: da li je realno da banka, kurir ili „prijatelj u nevolji“ traži osetljive podatke putem linka u poruci? U većini slučajeva – nije.

Ne delite više nego što biste rekli uživo

Najveći broj digitalnih prevara započinje informacijom koju je korisnik sam podelio.

Broj telefona, mejl, fotografija pasoša — jednom kada uđu u digitalni prostor, više nisu pod vašom kontrolom.

Viber i slične aplikacije nude dodatne mehanizme zaštite, ali ključna odgovornost ostaje na korisniku.

Kada delite podatke, koristite funkcije poput „Nestajućih poruka“. Viber, na primer, omogućava postavljanje tajmera – od 10 sekundi do 24 sata – nakon čega se sadržaj automatski briše.

Ova opcija posebno je korisna za razmenu dokumenata koji sadrže lične podatke, jer značajno smanjuje mogućnost njihovog curenja.

Takođe, obaveštenje o snimku ekrana (screenshot) dodaje još jedan nivo kontrole — ako neko pokuša da sačuva poruku, bićete o tome odmah obavešteni.

Javni Wi-Fi i realni rizici

Kafići, aerodromi i tržni centri nude besplatan Wi-Fi kao pogodnost, ali ona često dolazi sa skrivenom cenom.

Kada se povežete na nepoznatu mrežu, praktično stavljate svoj uređaj u otvoreno okruženje u kojem i drugi korisnici — pa i potencijalni napadači — mogu pristupiti vašim podacima.

Bezbednosni stručnjaci preporučuju korišćenje VPN servisa, koji enkriptuje saobraćaj i štiti komunikaciju.

Servisi kao što su ProtonVPN, NordVPN ili Mozilla VPN danas nude čak i besplatne verzije za osnovnu zaštitu, što ih čini pristupačnim i za prosečne korisnike.

Ukoliko morate da koristite javnu mrežu, izbegavajte logovanje na bankarske servise i onlajn prodavnice. Mnogi napadi (posebno „man-in-the-middle“) upravo se dešavaju dok korisnici obavljaju finansijske transakcije putem nezaštićenih mreža.

Pouzdane aplikacije i programi – digitalna higijena

Instaliranje aplikacija iz neproverenih izvora jedan je od najčešćih uzroka kompromitacije uređaja.

Iako korisnici Android sistema često žele da instaliraju aplikacije koje nisu dostupne u lokalnoj Play prodavnici, preuzimanje APK fajlova sa nepoznatih sajtova nosi ozbiljan rizik.

Maliciozni softver često se maskira kao popularna aplikacija — a jednom kada se instalira, može imati pristup kamerama, mikrofonima i kontaktima.

Rešenje je jednostavno: preuzimajte samo iz zvaničnih prodavnica (Google Play, App Store) ili direktno sa sajta proizvođača.

Ako aplikacija nije dostupna, vredi proveriti da li postoji geografsko ograničenje ili bezbednosni razlog za to.

Ova praksa, poznata kao „digitalna higijena“, jednako je važna kao i ažuriranje operativnog sistema i antivirus softvera.

Privatnost nije luksuz, već pravo

Viber je među prvim aplikacijama koje su uvele end-to-end enkripciju kao standard.

To znači da ni sama kompanija nema pristup sadržaju poruka — one su vidljive isključivo pošiljaocu i primaocu.

Ipak, ni najbolja tehnologija ne može nadomestiti loše navike korisnika.

Zato su funkcije poput „Sakrij svoja ćaskanja“ ili mogućnost da diskretno izmenite i obrišete poruku bez traga postale važan deo modernih komunikacionih alata.

Viber Plus pretplata, osim što uvodi dodatne opcije privatnosti, omogućava i tiho napuštanje grupnih razgovora — detalj koji korisnici često cene više nego što priznaju.

Privatnost, dakle, više nije pitanje luksuza, već osnovno ljudsko pravo u digitalnom dobu.

U svetu u kojem svaka poruka, fotografija i interakcija ostavlja digitalni trag, pravo na zaborav postaje nova forma slobode.

Odgovornost počinje od korisnika

Koliko god aplikacije bile bezbedne, konačna odgovornost uvek je na korisniku.

Sajber bezbednost se ne svodi na instalaciju programa, već na promenu ponašanja – pažljiv izbor lozinki, proveru poruka, izbegavanje deljenja osetljivih informacija i svesno korišćenje tehnologije.

Ovo su principi koji bi trebalo da se uče već u osnovnoj školi, jer digitalna pismenost postaje sastavni deo građanskog obrazovanja.

Evropske zemlje, među njima i Srbija, poslednjih godina ulažu značajne napore u programe edukacije o digitalnoj bezbednosti, a kampanje poput ove Rakuten Vibera doprinose širenju svesti o važnosti lične odgovornosti na internetu.

Sigurnost kao svakodnevna navika

Bezbednost na internetu nije konačno stanje već proces. Ona počinje lozinkom, a završava zdravim skepticizmom. Tehnologije se menjaju, ali osnovna pravila ostaju ista: čuvajte svoje podatke, proveravajte izvore i razmišljajte pre klika.

Kao što je Viber poručio u povodu Meseca svesti o sajber bezbednosti — najvažnija zaštita nije alat, već svest o sopstvenim digitalnim navikama.