7 Top saveta o tome kako da vaši uređaji traju duže

Sa preko 6,4 milijarde korisnika pametnih telefona u svetu, promena načina na koji se ophodimo prema našim uređajima – od toga kako i kada ih punimo do recikliranja i popravke – predstavlja pozitivan korak napred ka upotrebi koja je dobra za životnu sredinu.

Primera radi, ako bismo se obavezali da ćemo koristiti isti mobilni telefon tri godine umesto da kupujemo nove modele čim budu dostupni, svako od nas bi uštedeo oko 160kg CO2 – to je isto kao da se automobilom vozimo od Londona do Frankfurta!

Ovih sedam korisnih saveta će pomoći da vaša tehnologija traje duže:

Ažurirajte svoj softver

Što duže koristite svoj telefon, to je bolje za planetu. Jedan od načina da osigurate da vaš uređaj bude u skladu sa vašim potrebama je da proverite da li radi na najnovijem softveru. Time ćete osigurati najbolje, najbezbednije korisničko iskustvo bez potrebe da redovno menjate svoje uređaje. Na primer, novi Nokia X30 5G telefon dolazi sa tri godine bezbednosnih ažuriranja i tri godine nadogradnji Android operativnog sistema, tako da će vaš telefon ostati kao nov u godinama koje dolaze.

Popravljajte umesto da zamenjujete

Polomljen ekran, baterija koja se brže prazni? Ako je vaš telefon pri kraju svog životnog veka, probajte da ga popravite umesto da ga zamenite. Mnoge kompanije, uključujući Nokia telefone nude usluge onlajn zakazivanja popravke u mnogim delovima sveta, tako da možete lako da popravite bilo šta od polomljenog ekrana do zamene baterije. Takođe možete da proverite stanje vašeg uređaja korišćenjem MyDevice aplikacije koja vam daje uvid u jednostavnu dijagnostiku stanja baterije, memorijskog prostora, temperature uređaja, i korišćenja podataka.

Reciklirajte…nikada nije bilo lakše

Da li znate da 90% materijala koji se koriste za izradu pametnih telefona mogu ponovo da se koriste? Sada postoji mnogo načina na koje možete da reciklirate svoju tehnologiju, od programa zamene uređaja koje nude maloprodaje, do posećivanja namenskih odeljenja u vašem lokalnom centru za reciklažu.

Punite telefon u airplane modu

Režim rada telefona u airplane modu nije namenjen samo za to kada se nalazite 56.000 km iznad zemlje. Punjenje telefona u airplane modu je brže od regularnog punjenja za oko 4 minuta zato što se u pozadini obrađuje manje podataka. Brže punjenje je takođe dobro za životnu sredinu jer što se brže uređaj puni, to mu je manje vremena potrebno da bude uključen u struju.

Isključite telefon iz struje u toku noći

Ruke gore ako vaša rutina pred spavanje podrazumeva uključivanje telefona u struju kako bi se napunio tokom noći? Punjenje vašeg telefona dok se odmarate zvuči smisleno ali može da troši energiju i novac. Ukoliko telefon držite uključen u struju duže vreme to će početi negativno da utiče na bateriju i može ubrzati proces njene degradacije. To znači da ćete morati češće da punite telefon zato što baterija pada na 0% brže nego kada ste ga tek kupili.

Manja osvetljenost u toku noci (i tokom dana)

Svi znamo da je dobra praksa izbegavati previše svetle ekrane pre odlaska na spavanje, ali manja osvetljenost je takođe dobra i za životnu sredinu – smanjuje potrošnju energije i produžava životni vek baterije. Pokušajte da koristite Night-Time Mode i Dark Mode kako biste eliminisali plavo svetlo i smanjili osvetljenost. Android 12 (dostupan pravo iz kutije za određene Nokia uređaje) vam pruža mogućnost da dodatno zatamnite svoj ekran – idući dalje i od najniže moguće osvetljenosti kako biste koristili manje energije.

Nemojte da pretrpavate cloud

Procena onoga što uploadujete i čuvate u cloud-u pomaže u smanjenju karbonskog otiska. Kako su cloud servisima potrebni veliki centri za podatke ispunjeni serverima koji rade 24/7, oni koriste dosta struje i energije. Brisanjem starih ili nepoželjnih fajlova ili forografija sa clouda može da se smanji prostor za skladištenje koji je potreban za vaše lične podatke, kao i vaš sopstveni karbonski otisak.

Akreditivi kompanije HMD Global i dodatne informacije

Kompanija HMD Global ima Platinum EcoVadis Sustainability rejting u 2022 godini. To znači da se nalazi u prvih 1% preduzeća i bolja je od 98% kompanija koje su ocenjene u oblasti posvećenosti održivim praksama kada je reč o proizvodnji komunikacione opreme. Saznajte više ovde

Nokia X30 5G – najodrživiji pametni telefon kompanije do sada koji ne pravi kompromise u pogledu performansi. Napravljen od 100% recikliranog aluminijuma i 65% reciklirane plastike, Nokia X30 5G je telefon sa našim najmanjim ekološkim otiskom do sada i dolazi sa premium funkcijama, uključujući naše najbolje PureView iskustvo fotografisanja do sada.