80% stručnjaka za sajber bezbednost smatra da su neophodna unapređenja radi maksimiranja zaštite

Konkretno, većina evropskih stručnjaka veruje da postoji „nekoliko“ ili „neke“ oblasti

zaštite od pretnji koje bi mogle biti unapređene, dok svaki peti zagovara značajna

poboljšanja. Ovo su rezultati najnovijeg globalnog istraživanja kompanije Kaspersky.

Studija pod nazivom „Unapređenje otpornosti: Sajber bezbednost kroz sistemski imunitet“,

koju je sprovela kompanija Kaspersky, istražila je kako organizacije upravljaju sajber

bezbednošću i kako se pripremaju za buduće izazove. Ovo istraživanje je obuhvatilo 850 IT

stručnjaka zaduženih za sajber bezbednost u velikim kompanijama širom Evrope, Amerike,

Azijsko-pacifičkog regiona, Rusije i META regiona. Učesnici istraživanja su predstavnici

širokog spektar industrija i organizacionih nivoa, što pruža sveobuhvatan uvid u trenutno

stanje bezbednosti i ključne probleme.

Istraživanje pokazuje da, uprkos visokom stepenu zadovoljstva — 76% evropskih stručnjaka

navodi da su „zadovoljni“ do „izuzetno zadovoljni“ trenutnom zaštitom — želja za jačom i

prilagodljivijom odbranom i dalje je široko rasprostranjena. Iako je samo 5% ispitanika

izrazilo nezadovoljstvo merama sajber bezbednosti, većina prepoznaje potrebu za

unapređenjem. Konkretno, 80% veruje da postoji „nekoliko“ ili „neke“ oblasti koje bi mogle da

se poboljšaju, dok 18% zagovara značajne nadogradnje.

Na pitanje da identifikuju najslabije aspekte svojih sistema sajber bezbednosti koje bi želeli

da unaprede, ispitanici su ukazali na različite operativne i tehničke izazove. Najčešće

spominjani problemi su:

● Manuelni procesi koji oduzimaju previše vremena (34%);

● Reaktivna zaštita bez proaktivnog otkrivanja pretnji (30%);

● Nedostatak stručnog kadra (31%);

● Složenost upravljanja različitim rešenjima (21%).

Očigledno je da oslanjanje na manuelne procese dovodi do povećanih operativnih troškova i

kašnjenja u identifikaciji i odgovoru na pretnje, dok odsustvo proaktivnog otkrivanja pretnji

smanjuje sposobnost sprečavanja upada pre nego što se dogode. Najkritičnija tačka je

upravljanje brojnim različitim bezbednosnim rešenjima, jer to dovodi do praznina u

pokrivenosti, pogrešnih podešavanja i povećanog rizika od propusta, pošto se bezbednosni

timovi bore da održe integrisanu i efikasnu odbranu kroz različite sisteme. Ovakva

fragmentacija usporava vreme reakcije i povećava verovatnoću previđanja ranjivosti, što na

kraju slabi ukupni bezbednosni položaj organizacije.

Među ostalim ključnim slabostima trenutnih sistema sajber bezbednosti koje su ispitanici

naveli su i visoki rizici od sistemskog kolapsa nakon upada (15%), prekomerno složena

IT/OT okruženja (20%) i zastarele informacije o pretnjama (16%). Takođe, tu su i "zamor od

upozorenja" (15%) i nedovoljna funkcionalnost postojećih rešenja (13%). Ovi nalazi ukazuju

na hitnu potrebu za pojednostavljenim, inteligentnim bezbednosnim alatima koji će efikasno

rešiti ove ranjivosti.

Dok organizacije širom sveta nastoje da ojačaju svoj stav u oblasti sajber bezbednosti, ovo

istraživanje ističe da, pored unapređenja tradicionalnih sajber bezbednosnih rešenja,

kompanije rade na razvoju inovativnih pristupa: prelazak sa zaštite inherentno ranjivog

softvera pomoću dodatnih bezbednosnih mera ka stvaranju sistema koji su bezbedni po

dizajnu i poseduju inherentnu otpornost. Takvi sistemi su sposobni da zaštite svoja osnovna

sredstva čak i kada dođe do kompromitovanja, često uz minimalna ili nikakva dodatna

ulaganja u sajber bezbednost.

„Sve veći broj organizacija počinje da shvata da savremeni izazovi zahtevaju ne samo

snažnu zaštitu, već i proaktivnu i kohezivnu bezbednosnu strategiju koja jača svaki aspekt

njihove digitalne infrastrukture protiv potencijalnih upada. Zato je od suštinskog značaja da

kompanije usvoje transformativni pristup – integrišući napredne obaveštajne podatke o

pretnjama i efikasne procese, te primenjujući pouzdana, sveobuhvatna rešenja kako bi

zaštitile svoje resurse, obezbedile kontinuitet poslovanja i izgradile poverenje korisnika“

— Aleksandar Kostjučenko, rukovodilac sektora za tehnološka rešenja u kompaniji

Kaspersky.

Da bi se omogućila sveobuhvatna zaštita svih poslovnih resursa i procesa, stručnjaci

kompanije Kaspersky preporučuju:

 Koristite centralizovana i automatizovana rešenja kao što je Kaspersky Next XDR

Expert. Agregiranjem i korelacijom podataka iz više izvora na jednom mestu, uz

primenu tehnologija mašinskog učenja, ovo rešenje obezbeđuje efikasno otkrivanje

pretnji i brzu automatizovanu reakciju.

 Omogućite InfoSec profesionalcima dubinsku vidljivost sajber pretnji koje ciljaju vašu

organizaciju. Najnoviji Kaspersky Threat Intelligence pružiće vašem timu bogat,

značajan i aktuelan kontekst kroz ceo ciklus upravljanja incidentima i pomoć u

pravovremenom identifikovanju sajber rizika.

 Kao alternativu tradicionalnoj sajber bezbednosti, razvijajte rešenja sa bezbednošću

ugrađenom u dizajn i štitite ih na nivou koda i arhitekture. Na osnovu KasperskyOS-

a, operativnog sistema kompanije Kaspersky, vaši proizvodi mogu biti inherentno

zaštićeni i moći će da obavljaju svoje ključne funkcije čak i u agresivnom okruženju,

bez dodatnih rešenja za sajber bezbednost.

Da biste pročitali ceo izveštaj, molimo posetite veb-sajt.